Pomáha pravidelné cvičenie pri zhadzovaní nadbytočných kilogramov? Odpoveď je iná, než by ste možno čakali

V celosvetovom meradle odhadom vygeneruje tento rok fitness odvetvie príjmy vo výške viac ako 80 miliárd dolárov. Samozrejme, nie je sa vôbec čo čudovať – zdravému životnému štýlu prepadli doslova milióny ľudí po celom svete. Dôvodov, pre ktoré sa mnohí odhodlali pravidelne navštevovať fitko či cvičiť, je veľa a sú rôznorodé. Najčastejším dôvodom je nepochybne snaha schudnúť z telesnej hmotnosti. No naozaj nám k tomu cvičenie dopomáha? Toto doposiaľ zistili vedci.

Samozrejme, ide o tému, ktorá zatiaľ nemá jednoznačný záver. Istú odpoveď na otázku, či cvičenie môže alebo nemusí pomáhať pri zhadzovaní nadbytočných kilogramov a, samozrejme, aj s udržaním si nami želanej hmotnosti, tak dostať úplne nevieme. Vedci ale túto tému neustále skúmajú a nedávno sa jej venoval aj vedecký portál The Conversation.

Treba viac kalórií spáliť, ako ich prijať?

Základom chudnutia je vytvorenie energetického deficitu, čo znamená, že spotrebujete viac kalórií, ako ich prijmete v jedle. Pravidelné cvičenie môže hrať dôležitú úlohu v dosiahnutí tohto deficitu tým, že zvyšuje celkovú spotrebu kalórií. Okrem toho má cvičenie veľa ďalších zdravotných výhod, ako je posilnenie svalov aj kardiovaskulárneho systému, zlepšuje tiež náladu a znižuje riziká niektorých ochorení.

Aj napriek tomuto všetkému ale niektoré štúdie preukázali, že cvičenie môže, naopak, viesť k zvyšovaniu chuti do jedla. No a to má za následok sťažovanie chudnutia, pretože spálené kalórie sa pýtajú späť.

Významným faktorom pri cvičení je tak správne nastavený diétny plán a celkový životný štýl. Nemôžeme totiž očakávať, že len obyčajným cvičením dosiahneme požadovaného výsledku, pokiaľ naše stravovacie návyky a ďalšie aspekty života zostanú bez akýchkoľvek zmien.

Jednoznačná odpoveď zatiaľ neexistuje

Je dôležité uvedomiť si, že každý jednotlivec je iný a čo funguje na jedného, nemusí fungovať u druhého. Najlepšou cestou k schudnutiu a udržaniu si zdravej váhy je kombinácia správneho stravovania, fyzickej aktivity a celkovo zdravého životného štýlu.

Problémom pri určení jednoznačnej odpovede je teda najmä súhra viacerých faktorov, no najmä to, že je veľmi ťažké dať dohromady dostačujúcu reprezentatívnu vzorku. Navyše, každé ľudské telo a jeho organizmus sa správajú v rozličných podmienkach úplne inak. Pri vedeckom skúmaní by tak mohli vznikať mnohé odchýlky, ktoré by bolo ťažšie analyzovať. Každopádne, štúdie zameraná na to, či dokážeme „zhodiť kilá navyše“ len cvičením, prebiehajú. No ešte potrvá, kým sa podarí do detailov rozobrať výsledky.