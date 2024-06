Poľovníci upozorňujú na pohyb medveďa: Zdržiava sa v okolí obľúbených hôr na západe Slovenska. Mesto radí, ako sa správať

Vedenie ďalšieho mesta varuje pred pohybom medveďa. Upozornili naňho poľovníci, podľa ktorých by sa mal samec medveďa hnedého vyskytovať v okolí Skalických hôr. Mesto Skalica o tom informovalo na sociálnej sieti.

Pred dvomi týždňami pritom fotopasca zachytila šelmu pri Častkove a niekoľko dní dozadu sa našli stopy v oblasti Hrubého Rinku. Preto existuje predpoklad, že ide o toho istého jedinca, zrejme samca, ktorý bol vytlačený zo svojho teritória a ktorý sa dočasne pohybuje v tejto oblasti.

Mesto radí ľuďom

„Prosíme všetkých návštevníkov Skalických hôr – hubárov, turistov i cyklistov – aby sa pri návšteve lesa nepohybovali v úplnej tichosti. Medveď je aj napriek prezentovanému obrazu v médiách plachým zvieraťom a pred akýmkoľvek hlukom inštinktívne utečie – či už to bude zacinkanie zvončeka, rozprávanie alebo pustená hudba z telefónu,“ radí mesto.

Dodáva tiež, že pokiaľ to situácia umožňuje, ľudia by sa lesom nemali pohybovať sami a okrem toho by mali pozorne sledovať aj svoje okolie, aby predišli situácii, kedy nebudú počuť okolité ruchy (zapnuté slúchadlá).

„Osobitú prosbu smerujeme na majiteľov psov – prosíme, aby ste ich v lese nepúšťali na voľno a viedli ich výhradne na vôdzke. A to z dôvodu, aby ste mali svojho psa pod kontrolou, ak by náhodou zachytil pachovú stopu medveďa. Ďakujeme za zvýšenú opatrnosť a dodržanie vyššie uvedených pokynov. Situáciu budeme priebežne monitorovať,“ uzatvára Skalica.