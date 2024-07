Polícia zverejnila zaujímavú pracovnú pozíciu, hľadá chemika. Bude odhaľovať drogy a mať rozprávkový plat

Ak uvažujete nad zmenou práce, alebo si hľadáte nové zamestnanie, vašej pozornosti by nemala uniknúť ani ponuka Ministerstva vnútra SR. To hľadá do svojich radov nového chemika, informovala polícia na facebooku.

Voľné pracovné miesto je na pozíciu experta oddelenia chémie a toxikológie, ktorého pracovnou náplňou bude výkon znaleckej a odbornej činnosti v znaleckom odbore kriminalistika, konkrétne v odvetví kriminalistickej toxikológie. Pôjde o analýzu záchytov drog, anabolických steroidov, drog a ich metabolitov v krvi a v moči pomocou chromatografických metód, spektroskopických metód a optickej mikroskopie. Ďalej výskum, vývoj a aplikácia nových metód, obhliadanie miesta trestného činu, účasť na pojednávaniach a podobne. Vyzerá to teda, že práca nového zamestnanca bude pomerne rozmanitá.

Lákajú na benefity

Miestom práce je naše hlavné mesto a ministerstvo ponúka základný plat 1949,50 eura v hrubom. Do toho ešte ale nie sú zarátané príplatky a odborná prax. Štát láka aj na rôzne benefity ako riadna šesťtýždňová dovolenka a k tomu ešte dodatková v trvaní jedného týždňa, či preventívna dvojtýždňová rehabilitácia.

Nový zamestnanec by mal mať ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa s chemickým zameraním, musí vedieť pracovať s počítačom, ovládať anglický jazyk a nemôže byť čerstvým absolventom. Odborná prax je vítaná, no nie je podmienkou. Povinnosťou je aj vodičské oprávnenie pre skupinu „B“ a dobré komunikačné schopnosti. Žiadosti môžete posielať do 31. augusta. Presné detaily pracovnej pozície nájdete na stránke ministerstva.