Policajti objavili telo muža bez známok života. Mŕtvola v byte ležala viac ako 9 rokov a nikto si to nevšimol

Aj tento prípad je totiž ukážkou toho, že technológie nikdy úplne ľudský kontakt nenahradia. Muž totiž v byte ležal bez povšimnutia takmer viac ako 9 rokov. Minulý december ho napokon objavil správca domu.

Muž ležal v byte takmer 10 rokov

Nórska polícia pred niekoľkými dňami informovala o bizarnom prípade, v jednom z bytov v hlavnom meste objavili telo muža, ktoré tam ležalo už viac ako 9 rokov, píše portál The Guardian. Ako informuje NRK, muž mal okolo 60 rokov, viackrát bol ženatý a mal aj niekoľko detí. Podľa susedov však bol uzavretý a s okolím príliš nekomunikoval. Keď sa rodine dlhšie neozýval, mysleli si, že sa niekam odsťahoval, prípadne šiel do domova dôchodcov a kontakt s nimi prerušil zámerne.

Mužovo telo po viac ako 9 rokoch objavil až správca domu, ktorý políciu požiadal, aby mu byt sprístupnila. Na základe krabice mlieka a listu, ktorý sa v byte našiel, si polícia myslí, že muž zomrel ešte v apríli v roku 2011. Pitva preukázala, že muž zomrel z prirodzených príčin.

Môžu za to aj technológie

Úrady niekoľko rokov taktiež nič nezvyčajné nepostrehli. V roku 2018 mu pozastavili vyplácanie penzie po tom, čo ho nevedeli zastihnúť. Účty však boli vyplácané aj naďalej, peniaze automaticky odchádzali z jeho bankového konta. Šokujúca je však ďalšia vec. Polícia priznala, že je nepochopiteľné, ako môže niekto zomrieť a ležať v byte bez toho, aby sa o neho niekto celé tie roky zaujímal.

Aj keď bol muž samotárom, niečo takéto by sa jednoznačne stávať nemalo. Odborníci si myslia, že za to do istej miery môžu technológie. Keby muž zomrel pred 30 rokmi, je takmer isté, že by jeho mŕtvola v byte neležala takmer 10 rokov. Aj toto je cena za to, že sa takmer vo všetkom spoliehame na technológie.