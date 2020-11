Pohreby na Mesiaci sa stávajú realitou. NASA túto možnosť ponúkne už prekvapivo skoro

Kým sme však nažive, môžeme sa rozhodnúť, akým spôsobom chceme byť pochovaní. Kým niektorým postačí klasický rituál, iní chcú byť extravagantní aj po smrti.

NASA spúšťa nový program s názvom Lunar Burial, v rámci ktorého bude spopolnené pozostatky ľudí vynášať na Mesiac, informuje portál Science Times. Ako informuje portál Space, pohreb na Mesiaci bude vykonaný už v roku 2021, pričom okrem spopolnených pozostatkov vyvezie NASA na Mesiac aj DNA slávneho autora sci- fi diel, vynálezcu a propagátora kozmonautiky, Arthura C. Clarka.

Raketoplán s pozostatkami by mal pristáť v severovýchovnej časti Mesiaca, konkrétne v oblasti zvanej Lacus Mortis (v preklade Jazero smrti).

“I look up at the Moon and I can imagine him up there running around, looking at craters. Just knowing his joy in it.” – Mrs. Carolyn Shoemaker, speaking of how meaningful her spouse’s @celestisflights lunar burial still is. 💙 Listen in: https://t.co/9eCR6I1C8F pic.twitter.com/k8BuQoVNJK

— Celestis, Inc. (@celestisflights) May 19, 2018