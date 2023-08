Pohľad, z ktorého mrazí: Deti uviazli na starej lanovke vo výške viac ako 360 metrov, chceli sa dostať do školy

V Pakistane sa koná naliehavá záchranná akcia po tom, ako osem detí a dvaja dospelí uviazli na sedačkovej lanovke vo výške viac ako 360 metrov nad hornatou oblasťou na severozápade krajiny. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Deti podľa záchranárov cestovali do školy v provincii Chajbar Paštúnchwá, keď sa o 9:00 miestneho času pretrhlo jedno z lán. Sedačková lanovka spája dve obce v regióne. Štátny úrad pre riešenie katastrof požiadal podľa vyhlásenia, s ktorým sa oboznámila televízia CNN, o pomoc vrtuľníka pri záchrane uviaznutých cestujúcich.

Pakistan Army's SSG team dispatched to rescue people stuck in #Battagram chairlift. The cable hangs in the middle of a deep ravine surrounded by stunning mountains, where cable cars are frequently used to connect remote villages and towns. pic.twitter.com/0B3lYINltZ

— Mughees Ali (@mugheesali81) August 22, 2023