Pohľad ako z hororu: Na túto pláž za žiadnu cenu nechoďte, ľudia nevedia, či majú plakať alebo sa smiať

Egypt môže byť svojou krásou a históriou lákadlom pre mnohých milovníkov cestovania, dovolenkárov i dobrodružné povahy. Nikoho z nich však rozhodne neláka pláž v Alexandrii, ktorá sa premenila na skladisko plážových slnečníkov a nespočetného množstva turistov.

Tí sa na malej kope tlačia jeden na druhého a pláž by sa na to, aby im všetkým mohla vytvoriť pohodlné podmienky, potrebovala nafúknuť. Ako píše TN Nova, miestni z tejto situácie vinia masovú výstavbu.

Nevojde už nikto

Vysoké teploty sužujú nielen Európu. Horúčavy spaľujúce Alexandriu vyhnali k vode domácich aj turistov. Ale len sotva sa ich situácia rovná letnej idylke.

Internetom sa šíri video, ktoré ukazuje jednu z pláží zaplavenú ľuďmi. Nikto ďalší by sa na ňu už nevošiel, nehovoriac o slnečníkoch alebo ležadlách. Jej kapacitu totižto absolútne vyčerpali žlté slnečníky. Ak by sa chcel niekto dostať z jednej strany na druhú, zrejme by bolo jednoduchšie preplávať.

„Ahoj, mami, sme tu, pod žltým slnečníkom,“ žartuje jeden z komentujúcich. „Ja som tá v červenom kostýme, vidíš ma?“ pridala sa ďalšia.

Situácia však nie je až taká humorná. Podľa miestnych obyvateľov však tento problém netrápi len jednu konkrétnu pláž, ale všetky v meste. Mnohé z nich v posledných rokoch pre rozširujúcu sa výstavbu zanikli.