Podľa fanúšika sú pre seba stvorené: Predstaviteľky Wednesday a Enid prezradili, či by medzi nimi mohol byť románik

Fanúšikovia seriálu Wednesday si obľúbili dvojicu spolubývajúcich — Wednesday Addams a Enid Sinclair. Sú diametrálne odlišné, no napriek tomu medzi nimi vzniklo priateľstvo. Vyzerá to však, že niektorí diváci by si vzťah týchto dvoch postáv predstavovali trochu inak.

Na začiatku seriálu to možno ani nevyzeralo, že by Wednesday a Enid mohli byť kamarátkami. Každá je úplne iná, no napokon sa ukázalo, že možno aj vďaka kontrastom im to tak dobre funguje.

Ako uvádza UNILAD, fanúšikovia začali nad ich priateľstvom intenzívnejšie premýšľať a niektorým dokonca napadlo, že by mohli byť aj niečím viac. Jeden dokonca napísal, že sú pre seba ako stvorené a vysvetlil, že by Enid bola pre Wednesday skutočne podporujúcou partnerkou.

No but Enid would be such a supportive and respectful girlfriend to Wednesday like she is attentive, she knows what Wednesday likes and doesn't like and always tries to be respectful about her boundaries (unlike some other fellas we've seen) like they are just made for each other pic.twitter.com/41BYOkcgv3

— Ash ✎ about wenclair (@wenclairedit) December 4, 2022