Podľa bývalého hlavného stratéga trpí Donald Trump počiatočným štádiom demencie

Starosti si však o neho robia už aj jeho spolupracovníci. Podľa bývalého hlavného stratéga Bieleho domu, Steva Bunnona, trpí Donald Trump počiatočným štádiom demencie.

Ako informuje portál The Guardian, bývalý hlavý stratég Bieleho domu Steve Bannon si myslí, že Donald Trump trpí počiatočným štádiom demencie. Z úradu ho chcel Bannon odstrániť za pomoci 25. dodatku Ústavy Spojených štátov.

Ako píše portál CNN, dodatok vznikol po tom, ako bol zavraždený J. F. Kennedy a Dwight Eisenhower utrpel infarkt a nebolo jasne stanovené, ako v takom prípade prerozdeliť právomoc a ako postupovať ďalej. 25. dodatok je teda akýmsi núdzovým spôsobom, ako zbaviť moci prezidenta, ktorý je nespôsobilý vykonávať svoju funkciu a nahradiť ho adekvátnym zástupcom.

O informáciu sa vo svojej knihe podelili televízny producent Ira Rosen, ktorý spísal memoár o práci v CBS s názvom Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes. V rozhovore pre podcast Skullduggery sa vyjadril, že jeho cieľom nebolo na nikoho hádzať špinu. Podľa neho je Bannon klebetný a bol zdrojom informácií pre mnoho ľudí pracujúcich v médiách. V roku 2016 bol Bannon zodpovedný za vedenie Trumpovej volebnej kampane, v rámci ktorej porazil oponentku Hillary Clintonovú.

Je otázne, či sú tvrdenia pravdivé

V roku 2017 sa však Trump Bannona zbavil. Množstvo ľudí totiž vtedajšieho hlavného stratéga kritizovalo za jeho krajne pravicové názory. Až do svojej výpovede Bannon zohrával úlohu pri mnohých Trumpových kontroverzných rozhodnutiach. Podieľal sa napríklad na rozhodovaní o zákaze, ktorý mal znemožniť vstup do Spojených štátov ľuďom z niektorých krajín s prevažne moslimským vierovyznaním. To vyvolalo medzi Američanmi vlnu nevôle a v niektorých mestách došlo k nepokojom, píše The New York Times.

K Trumpovi sa Bannon opäť dostal pred ďalšími voľbami v roku 2020. Ira Rosen sa vyjadril, že sa stal pre Bannona akousi bútľavou vŕbou. Neraz spolu sedávali v kancelárii, popíjali kolu a Bannon ho zásoboval historkami zo zákulisia. Práve na základe týchto rozhovorov Rosen vo svojej knihe napísal, že podľa Bannona trpí Trump skorým štádiom demencie. Bannon veril, že Trumpa by bolo možné funkcie zbaviť za pomoci 25. dodatku.

O aplikovaní 25. dodatku sa počas Trumpovej vlády diskutovalo niekoľkokrát a táto téma sa opäť vynorila po nedávnych útokoch na Kapitol, ktoré mal Trump vyprovokovať. Podľa Rosena je však otázne, či sú Bannonove tvrdenia pravdivé, alebo ide len o pokus upútať na seba pozornosť médií.