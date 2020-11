Vedcom sa podarilo vytvoriť ľudské mäso určené na konzumáciu. Nejde pritom o kanibalizmus

Kanibalizmus je súčasťou nejednej kultúry a v ľuďoch vyvoláva nielen zhnusenie, ale do istej miery aj zvedavosť. Chceli by ste napríklad vedieť, ako chutí ľudské mäso?

Vďaka moderným technológiám to nie je nereálne. Americkým vedcom z Pelling Lab sa totiž podarilo vytvoriť ľudský steak v laboratórnych podmienkach, píše portál Dezeen. Bizarný nápad dostal pomenovanie Ouroboros Steak po antickom egyptskom hadovi, ktorý požiera sám seba.

Steak si dokonca môžete vypestovať z vlastných buniek. Práve preto sa vedcom pojem kanibalizmus príliš nepozdáva, píše portál Unilad. Myslia si totiž, že jesť mäso vytvorené z vlastných buniek nie je možné považovať za kanibalizmus v pravom zmysle slova.

Aj keď ide o skutočné mäso, zatiaľ je to len prototyp vystavený v Múzeu dizajnu v Londýne. Bunky, z ktorého bol steak takpovediac vypestovaný, boli získané z vnútornej strany líc. K nim bolo následne pridané sérum použité z darovanej krvi, ktorú už nebolo možné použiť bežne, teda podať pacientom v nemocnici.

