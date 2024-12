Podarí sa vysvetliť jednu z najväčších leteckých záhad v histórii? Malajzia obnoví pátranie po zmiznutom lete MH370

Malajzijská vláda v zásade súhlasila s obnovením pátrania po zmiznutom lete MH370 spoločnosti Malaysia Airlines, oznámil v piatok minister dopravy Anthony Loke. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Lietadlo Boeing 777 s 239 pasažiermi na palube zmizlo 8. marca 2014 z radarov počas letu z malajzijskej metropoly Kuala Lumpur do Pekingu. Úrady okamžite spustili pátranie po lietadle, no napriek najrozsiahlejšej pátracej akcii v histórii sa ho nepodarilo nájsť.

Návrh podala americká spoločnosť

Návrh na obnovenie pátrania po vraku lietadla v novej oblasti s odhadovanou rozlohou 15 000 km štvorcových dala americká námorná spoločnosť Ocean Infinity. S malajzijskou vládou sa dohodla na vyplatení len v prípade úspešného nálezu zásadných trosiek.

Pod vedením Austrálie sa uskutočnila rozsiahla pátracia operácia na ploche 120 000 štvorcových kilometrov v Indickom oceáne. Našlo sa však len malé množstvo trosiek a pátranie bolo pozastavené v januári 2017. Úspešná nebola ani firma Ocean Infinity v roku 2018.

Viac než desať rokov analýzy

Loke spresnil, že nová oblasť pátrania vychádza z najnovších dát získaných odborníkmi a výskumníkmi po viac než desiatich rokoch analýzy. Zmluva s Ocean Infinity by sa vzťahovala na 18 mesiacov a podľa firmy by bol najvhodnejší čas na hľadanie od januára do apríla.

„Tento návrh na pátranie je rozumný a dôveryhodný a zaslúži si, aby ho malajzijská vláda zvážila, keďže lietadlo je u nás registrované,“ uviedol minister.

Okolo zmiznutia lietadla vzniklo množstvo viac či menej pravdepodobných teórií. Patrila k nim aj teória, podľa ktorej lietadlo uniesol jeden z pilotov.

Záverečná správa vydaná v roku 2018 poukázala na zlyhania letovej kontroly a uviedla, že kurz lietadla bol upravený manuálne. Presný popis udalostí vedúcich k zmiznutiu lietadla však známy nie je.