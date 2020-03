Počet obetí v USA by mohol dosiahnuť až 200-tisíc. Vyhlásenie karantény podľa Trumpa nie je nevyhnutné

Expert na infekčné ochorenia Anthony Fauci uviedol v nedeľu po tom ako New York, New Orleans a iné veľkomestá požiadali o viac zdravotníckeho materiálu, že v Spojených štátoch môže na následky pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zomrieť až 200.000 ľudí, pričom nakaziť by sa mohli ďalšie milióny. Informovala o tom agentúra Reuters.

Fauci, ktorý je riaditeľom Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby (NIAID), v rozhovore pre televíziu CNN uviedol, že pandémia môže spôsobiť v Spojených štátoch 100.000 až 200.000 úmrtí.

Podľa Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) chrípka od roku 2010 zabíja 12.000 až 61.000 Američanov ročne. CDC ďalej uviedla, že pandémia chrípky v rokoch 1918-1919 zabila v USA 675.000 ľudí.

Počet obetí koronavírusu sa zvýšil na 518 za deň

Spojené štáty zaznamenali 518 nových úmrti v súvislosti s koronavírusom v priebehu 24 hodín, informovala v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na údaje zverejnené Univerzitou Johnsa Hopkinsa.

Ide zatiaľ o najvyšší nárast, ktorý prekonal údaje z prechádzajúceho dňa, kedy zomrelo 453 ľudí. Celkový počet úmrtí od začiatku pandémie v USA tak vzrástol na 2409.

V priebehu jediného dňa pribudlo 21.333 prípadov ochorenia COVID-19. USA tak zaznamenali najvyšší počet potvrdených prípadov koronavírusu na svete a to 136.880 – viac než Taliansko, Čína či Španielsko.

Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v týchto oblastiach vydali výstrahy v oblasti cestovania. Obyvatelia majú v období najbližších dvoch týždňov obmedziť cestovanie len na nevyhnutné prípady.

Vyhlásenie karantény v štáte New York a okolí podľa Trumpa nie je nevyhnutné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že vyhlásenie karantény v štátoch New York, New Jersey a Connecticut „nebude nevyhnutné“, informovala na svojej webovej stránke stanica BBC.

Prezident ešte v sobotu uviedol, že uvažuje o vyhlásení „karantény“ v celom štáte New York a v priľahlých oblastiach, aby tamojší obyvatelia nešírili nový koronavírus do ostatných častí USA. V štáte New York zaznamenali už 965 úmrtí a viac ako 52,000 prípadov nákazy.