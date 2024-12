Počasie sa s rokom 2024 rozlúči svojsky: Hrozí obrovské riziko, počas silvestrovských osláv buďte opatrní

Máme pred sebou posledné chvíle roka 2024. Ten sa s nami rozlúči pomerne netradične – bude zahalený do hmly a sprevádzaný poľadovicou. Ak sa teda chystáte tráviť silvestrovské oslavy vonku, alebo zvažujete prechádzku do obchodu, buďte opatrní.

Ako upozorňuje iMeteo, dnešné počasie prinesie zvýšené riziko úrazov, a to v podobe hustej hmly aj poľadovice. Podmienky sa naprieč Slovenskom budú líšiť. Kým v nižších polohách bude zamračené a hmlisto, na horách, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, bude jasno až polojasno.

Buďte opatrní

Príčinou takýchto podmienok je rozsiahla tlaková výš, ktorá sa udržiava nad južnou Európou. Nad našou oblasťou zároveň vo vyšších hladinách ovzdušia prúdi teplý vzduch.

Teploty sa vyšplhajú na +1 až +6 °C, najvyššia denná teplota na horách vo výške 1 500 metrov dosiahne 0 °C. Na niektorých miestach sa môže vyskytnúť mrholenie alebo slabé sneženie. Zrážky budú zamŕzať a postupne sa vytvorí aj poľadovica. Buďte preto opatrní nielen ako vodiči, ale aj ako chodci oslavujúci nový rok.

V podobnom duchu, s akým sa lúčime s počasím v roku 2024, vojdeme aj do roku 2025. Vo štvrtok 2. januára by sa však malo ochladiť a postupne by k nám mohlo prísť aj sneženie.