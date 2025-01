Počasie sa s nami zahráva: Po teplých dňoch prichádza ochladenie, teploty klesnú a vráti sa aj sneh

Slovensko má za sebou sériu nezvyčajne teplých januárových dní, ktoré priniesli takmer jarné počasie a jasnú oblohu. Táto situácia sa však postupne mení – už dnes pocítime ochladenie, ktoré je dôsledkom príchodu studeného frontu.

Podľa portálu iMeteo postupuje cez naše územie studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa nachádza nad severnou Škandináviou. Za týmto frontom sa od západu rozširuje tlaková výš, ktorá prinesie suchšie, no chladnejšie počasie. Hoci zrážky nebudú výrazné, na severe sa môže vyskytnúť slabé sneženie.

Čo nás čaká dnes?

Aj keď sa ochladí, teploty budú na január stále nadpriemerné. Denné maximá dosiahnu +7 °C až +12 °C, v chladnejších oblastiach Slovenska, ako sú Kysuce, Orava a okolie Tatier, sa budú pohybovať v rozmedzí +4 °C až +7 °C. Vo výške 1 500 metrov nad morom sa očakáva približne -2 °C. Počasie bude prevažne oblačné až zamračené, miestami sa môže obloha prechodne vyjasniť.

Ráno sa môže vyskytovať hmla, pred ktorou vydal Slovenský Hydrometeorologický Ústav (SHMÚ) aj výstrahy prvého stupňa pre niektoré južné okresy. Zrážky budú len ojedinelé, no na severe môže v noci prejsť dážď do sneženia. Vo vyšších polohách môže napadnúť do 2 cm snehu.

Vietor bude fúkať prevažne zo severozápadu, na západe Slovenska a neskôr aj v ďalších oblastiach dosiahne rýchlosť 10 až 25 km/h. Hoci ochladenie zatiaľ nie je prudké, prílev chladnejšieho vzduchu bude pokračovať a vo februári sa zima pravdepodobne opäť prihlási o slovo.

Víkend už bude chladnejší

Počas víkendu bude podľa meteorológov zo SHMÚ na Slovensku pokračovať chladnejšie počasie, ktoré ovplyvní tlaková výš zasahujúca od severozápadu. Sobota začne prevažne jasnou až polooblačnou oblohou, no miestami sa môže dočasne zväčšiť oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj snehové prehánky. V nižších polohách do približne 300 metrov nad morom môže ísť aj o dážď.

V priebehu dňa však bude prevládať slnečné počasie, pričom na západe sa popoludní začne obloha postupne zaťahovať. Nočné teploty klesnú na 0 až -5 stupňov, v dolinách a kotlinách môže byť ešte chladnejšie, až okolo -7 stupňov. Cez deň sa oteplí na 3 až 8 stupňov, na severe sa miestami teplota vyšplhá len na hodnotu okolo 1 stupňa. Vietor bude prevažne severný, s rýchlosťou 10 až 30 km/h, avšak na strednom Slovensku a neskôr aj v ďalších regiónoch sa utlmí a bude len slabý.

V nedeľu sa situácia mierne zmení. Tlaková výš v strednej Európe dočasne zoslabne a od severovýchodu sa do oblasti Karpát dostane brázda nízkeho tlaku vzduchu. To prinesie premenlivú oblačnosť a na niektorých miestach, najmä na východe, sa môžu vyskytnúť slabé snehové prehánky.

Nočné teploty klesnú ešte nižšie ako v sobotu, a to na -4 až -9 stupňov, pričom na juhozápade a juhovýchode sa môžu pohybovať medzi -3 a 2 °C. Denné teploty budú podobné ako predchádzajúci deň, a to od 3 do 8 stupňov, na Orave a pod Tatrami sa budú pohybovať len okolo 1 stupňa. Vietor bude slabý alebo sa úplne utíši, čo spolu s nízkymi teplotami vytvorí typicky zimnú atmosféru.