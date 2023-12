Počasie na Vianoce prinesie zmenu, stane sa tak v tento dôležitý deň. Tešiť sa môžu ľudia z jednej časti Slovenska

Predikcií o tom, aké bude počasie na Vianoce, sa už objavilo mnoho. Portál iMeteo teraz prichádza s predpoveďou, ktorá niektorých poteší. Hovorí o zmene, ktorá má prísť po nasledujúcich teplejších dňoch.

Ako správne čítate, ešte niekoľko dní sa pripravte na nadmieru teplé počasie.

„Do polovice budúceho týždňa nás ešte čaká prevažne stabilné počasie. Od stredy, teda od 20. decembra k nám začnú v teplom atlantickom prúdení postupovať jednotlivé tlakové níže, ktoré prinesú upršané počasie. Posledné dni pred Štedrým dňom tak prinesú dážď s teplotami počas dňa až do +10 °C,“ vysvetľuje portál o počasí.

Môže prísť zmena

Dodáva, že dnes je ešte ťažké určiť presnú predpoveď počasia na Vianoce, no spomína, že sa máme pripraviť na súboj teplého a studeného vzduchu. Zatiaľ to však vyzerá tak, že Štedrý deň bude ešte teplejší, no scenár so zasneženými Vianocami je stále reálny.

„Už na Prvý sviatok vianočný sa však črtá zmena v podobe prechodu studeného frontu, za ktorým sa k nám prebojuje studený vzduch. Na Prvý sviatok vianočný by už malo na našom území snežiť, a to predovšetkým na severe a snehové prehánky sa očakávajú aj na Druhý sviatok vianočný,“ uvádza iMeteo.

Takže ak by ste chceli zasnežené Vianoce a pochádzate z týchto končín Slovenska, možno na vás čaká vianočný darček.