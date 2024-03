Počas sviatkov Slováci často na toto riziko zabúdajú: Polícia teraz radí, ako sa chrániť pred potenciálnymi krádežami

Veľkonočné sviatky prinášajú každoročne zvýšené riziko krádeží v bytoch. Pred vyčíňaním zlodejov je preto potrebné sa chrániť. Pripomína to Mestská polícia (MsP) v Bratislave, ktorá dáva zároveň obyvateľom do pozornosti viaceré odporúčania.

Držte sa týchto rád

„Niekoľkodňové výlety, rodinné návštevy či dovolenky sú skvelou príležitosťou pre aktivity zlodejov. Nedovoľte im, aby sa obohatili na váš úkor. Zvýšenou opatrnosťou im ich plány dokážete ľahko zmariť,“ odkazuje polícia na sociálnej sieti.

Zlodeji sa môžu podľa nej bez problémov dostať do bytových domov napríklad po znefunkčnení magnetického zámku vchodových dverí. Ľudia by preto mali vždy pri vchádzaní i vychádzaní dbať na to, aby sa magnetické dvere zatvárali správne. Zároveň je dobré pred odchodom z domu alebo bytu skontrolovať uzamknutosť dverí a okien.

Počas svojej neprítomnosti by mali požiadať príbuzných alebo dobrých susedov, aby im pravidelne vyberali poštovú schránku a skontrolovali neporušenosť bytu alebo domu. Ak je to možné, informácie o tom, že nebudú doma, by nemuseli zverejňovať na sociálnych sieťach. Dobrým krokom nie je ani uverejňovanie fotografií z dovolenky v čase neprítomnosti.

Neodporúča ani vpúšťať do bytového domu cudzích ľudí. „Ak tam predsa len niekoho neznámeho stretnete, opýtajte sa, čo tam robí a za kým ide,“ podotýka mestská polícia s tým, že o opravároch, inštalatéroch či iných remeselníkoch musí vedieť majiteľ bytu, do ktorého idú, prípadne správca bytového domu.

V prípade, že je nainštalovaný domáci bezpečnostný systém, je vhodné umiestniť jeho označenie na viditeľné miesto. Ak majú ľudia podozrenie, že sa v bytovom dome pohybujú potenciálni zlodeji alebo by dochádzalo k páchaniu akéhokoľvek protiprávneho konania, je potrebné okamžite kontaktovať mestskú políciu na linke 159.