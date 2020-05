Počas štvrtku pribudol na Slovensku iba 1 nový prípad nákazy novým koronavírusom

Na Slovensku vo štvrtok pribudol 1 prípad nákazy koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk Celkovo tak máme 1503 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19. Laboratóriá vo štvrtok urobili 2751 testov, celkový počet otestovaných vzoriek je tak už vyše 154-tisíc.

Ochorenie prekonalo ďalších 11 ľudí, spolu sa vyliečilo už 1 256 osôb. Šiesty deň nepribudlo žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na Covid-19. Stále tak evidujeme 28 úmrtí osôb pozitívne testovaných na toto ochorenie.

Maďarsko začalo vyvíjať vlastnú vakcínu proti novému druhu koronavírusu

Debrecínska univerzita v spolupráci s maďarským Národným centrom zdravia a rezortom ľudských zdrojov začala vyvíjať vakcínu proti novému druhu koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra MTI.

K vývoju vakcíny použijú izolovaný vírus SARS-CoV-2 od 30 až 40 nakazených. V prvej fáze vyberú kmene vírusu potrebné k vývoju vakcíny a následne budú testovať najvhodnejšie bunkové kultúry. Potom bude nasledovať skúmanie účinnosti a napokon testovanie na zvieratách. Názory na to, kedy by mohla byť vakcína k dispozícii, sa rôznia. Je však zrejmé, že to nebude ešte tento rok, uviedol server Index.hu.