Expresné nočné pohreby aj liečba z kôry stromov. Pribúda rekordné množstvo prípadov, svet má nové ohnisko pandémie

Pandémia novéno koronavírusu je v Európe, zdá sa, na ústupe. Po týždňoch, v niektorých prípadoch dokonca mesiacoch, väčšina európskych krajín uvoľňuje prijaté opatrenia a životy stoviek miliónov ľudí sa tak vracajú do nového normálu. Boj s koronavírusom však nie je ani zďaleka vyhratý. Novým ohniskom nákazy je Južná Amerika, včera celosvetovo pribudlo najviac chorých od vypuknutia pandémie.

Počet ľudí infikovaných novým koronavírusom, ktorých sa podarilo testovaním odhaliť, prekročil celosvetovo hranicu 5 miliónov, uvádza štatistika univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorá pandémiu monitoruje od prvých prípadov vo Wu-chane. Ochoreniu COVID-19 podľahlo celosvetovo viac ako 328-tisíc ľudí, viac ako 1,9 milióna pacientov sa z ochorenia vyliečilo. A síce sa v Európe zdá, že pandémia môže byť na ústupe, je to celkom inak.

Novým ohniskom je Južná Amerika

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) včera informovala o tom, že za ostatných 24 hodín celosvetovo pribudlo až 106-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je najvyšší denný prírastok od vypuknutia globálnej pandémie. WHO vyjadrila nad aktuálnou krivkou vážne znepokojenie. Začínajú sa totiž napĺňať negatívne predpovede, ktoré avizovali mnohí odborníci už pred týždňami. Kým rozvinuté krajiny uvoľňujú prijaté opatrenia, pandémia plnou silou udrela na rozvojové štáty. Novým ohniskom je Južná Amerika.

Ešte začiatkom mesiaca mala Brazília menej ako 100-tisíc potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom. V polovici mesiaca to už bolo 220-tisíc prípadov, dnes takmer 300-tisíc. Za včerajší deň pribudlo v krajine takmer 20-tisíc nakazených, vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa tak predpokladá, že Brazília už v najbližších dňoch predstihne Rusko a po USA sa stane druhou pandémiou najviac zasiahnutou krajinou sveta.

Liečia sa tradičnou medicínou

Brazília má aktuálne dve veľké ohniská nákazy, v oboch je situácia mimoriadne vážna. Tým prvým je štát Amazonas na severozápade krajiny s hlavným mestom Manaus. Problémom amazonského regiónu je mimoriadne zlá infraštruktúra, nedostačujúca dostupnosť zdravotníckych zariadení a nízka úroveň veľkej časti obyvateľstva. V najväčšom brazílskom štáte je podľa prehľadných štatistík New York Times aktuálne nakazený 1 zo 171 obyvateľov. V prepočte na počet obyvateľov je Amazonas najviac zasiahnutou oblasťou Brazílie. Región je domovom najmä pôvodných indiánskych kmeňov a ich potomkov.

Región Amazónie je aktuálne na pokraji medicínskeho kolapsu. Miestne nemocnice sú paralyzované, obete koronavírusu pochovávajú úrady do masových hrobov podobne, ako sme to v posledných týždňoch videli vo viacerých regiónoch sveta. Šírenie nákazy vyvolalo obavy aj u pôvodných obyvateľov a domorodých kmeňov, ktorých predkovia boli v minulosti zdecimovaní chorobami zavlečenými cudzincami. Príslušníci kmeňa Sateré Mawé preto príznaky ochorenia COVID-19 liečia vlastnou tradičnou medicínou. Odvar z kôry stromu Aspidosperma carapanauba si ordinujú, keď treba v tele potlačiť zápal; kôru stromu Ampelozizyphus amazonicus používajú ako antimalarikum a do týchto zmesí pridávajú aj mangovú šupku, mätu či med.

Ľudia hrajú „ruskú ruletu“

Druhým veľkým ohniskom nákazy je São Paolo, ktoré zas vedie štatistiky v absolútnych číslach. V metropolitnej oblasti potvrdili už takmer 70-tisíc prípadov koronavírusu, viac ako 5 300 ľudí ochoreniu COVID-19 podľahlo. Starosta najväčšieho brazílskeho mesta varoval, že v dôsledku rastúceho počtu pacientov s koronavírusom, ktorých stav si vyžaduje hospitalizáciu, hrozí kolaps tamojšieho systému zdravotnej starostlivosti. Nemocnice v São Paule podľa Bruna Covasa dosiahli 90 % svojej kapacity a do dvoch týždňov by sa mohli úplne naplniť. Ľudí, ktorí spochybňujú opatrenia proti šíreniu koronavírusu, pritom obvinil, že hrajú „ruskú ruletu“ s ľudskými životmi.

Z peruánskych nemocníc sú „cintoríny“

Kritická je situácia aj v Peru. Zdravotníctvo je v krajine preťažené a balansuje na pokraji kolapsu, a to najmä v dôsledku nedostatočnej vybavenosti štátnych nemocníc, napísala agentúra AFP. Po Brazílii má Peru najviac nakazených v Južnej Amerike a je 12. krajinou sveta, kde počet pozitívnych prípadov prekročil hranicu 100-tisíc. Ohniskom nákazy je v krajine hlavné mesto Lima, kde žije tretina z 32-miliónovej populácie Peru a kde miestne nemocnice už nezvládajú nápor pacientov v kritickom stave. „Je to ako v nejakom horore. Vzhľadom na všetky tie telá to vnútri vyzerá ako na cintoríne. Pacienti zomierajú sediac na stoličkách alebo invalidných vozíkoch,“ povedal pre AFP Miguel Armas, zdravotnícky pracovník v nemocnici Hipólita Unanueho v hlavnom meste Peru.

Čo sa deje v Nikarague?

Nikaragua patrí k najchudobnejším krajinám západnej pologule a od začiatku pandémie neprijala takmer žiadne obmedzenia a preventívne opatrenia. Ešte pred niekoľkými dňami krajina s počtom obyvateľov porovnateľným so Slovenskom hlásila iba 25 pozitívnych prípadov koronavírusu a 8 obetí. A tak sa vynorili podozrenia o tom, že miestna vláda zatajuje skutočný rozsah nákazy. Dnes Nikaragua hlási už 254 chorých a 17 úmrtí. Čísla sa niekoľkonásobne zvýšili v priebehu jediného dňa, otázky o korektnosti týchto informácií sú tak stále aktuálne.

Britský The Guardian a viaceré ďalšie svetové médiá totiž informujú o akýchsi expresných pohreboch, ktoré sa stali v poslednom čase bežnou súčasťou života v Nikarague. Uprostred noci z nemocníc vychádzajú sanitky bez zapnutých sirén. Odvážajú zapečatené rakvy s telami zabalenými v plastových vakoch presne tak, ako vo svete zdravotníci narábajú s obeťami ochorenia COVID-19. Expresné pohreby sa konajú výlučne v noci, za príčinu smrti pacientov sa uvádza cukrovka, hypertenzia či respiračné ochorenie. Podľa nezávislých pozorovateľov je tak počet obetí koronavírusu v Nikarague viac ako 10-krát vyšší ako priznávajú miestne úrady.

TASR, SITA