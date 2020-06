Počas pondelka nepribudol žiadny nový prípad nákazy na COVID-19

V pondelok na nový koronavírus otestovali 847 ľudí, žiaden test nebol pozitívny. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet ľudí pozitívnych na toto ochorenie tak ostal na čísle 1552. Laboratóriá celkovo otestovali už vyše 197-tisíc vzoriek. Chorobe nepodľahla žiadna ďalšia osoba, Slovensko tak stále eviduje 28 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na Covid-19.

V pondelok sa z ochorenia vyliečilo 16 ľudí, evidujeme tak 1426 vyliečených. Aktuálne na Slovensku evidujeme 126 aktívnych prípadov na nový koronavírus.

WHO zaznamenáva každý deň 100-tisíc nových prípadov nákazy

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenáva celosvetovo za posledné dva týždne každý deň viac ako 100.000 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. V pondelok to podľa agentúry AP povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Najviac nových prípadov evidujú úrady v Severnej a Južnej Amerike, ako aj v Južnej Ázii, povedal Ghebreyesus s tým, že netreba podceňovať možnosť príchodu prípadnej druhej vlny nákazy.

V tejto súvislosti pripomenul približne 100 nových prípadov ochorenia COVID-19 v čínskej metropole Peking, kde predtým 50 dní nezaznamenali ani jeden nový výskyt.

WHO začala pôvod nových prípadov ochorenia preverovať a posilní svoju čínsky tím. Tamojším úradom tiež ponúkla podporu v podobe poskytnutia ďalšej zdravotníckej pomoci.