Peking hlási, že situácia v meste je „mimoriadne vážna“. Hrozí druhá vlna, štvrte opäť zavádzajú karanténu

Úrady už spustili hromadné testovanie obyvateľstva a v takmer 30 štvrtiach Pekingu zaviedli karanténu.

„V súčasnosti je najdôležitejšou a najnaliehavejšou úlohou rozhodne predísť epidémii a kontrolovať ju,“ povedal na tlačovej konferencii Sü Che-ťien s tým, že mesto musí „prijať čo najodhodlanejšie, najrozhodnejšie a najprísnejšie opatrenia“, aby dostalo situáciu pod kontrolu.

Podľa agentúry AFP Peking nahlásil v utorok 27 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ich celkový počet tak za posledných päť dní stúpol na 106.

Novým ohniskom nákazy je veľké farmárske trhovisko Sin-fa-ti, čo vyvolalo obavy možnej druhej vlny epidémie nového koronavírusu.

Úrady zatvorili v utorok úrady ďalšie trhovisko – Tchien-tchao-chung-lien. Nachádza sa vo štvrti Si-čcheng. Koronavírus tam zistili jednému zo zamestnancov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že nový výskyt koronavírusu je vzhľadom na veľkosť Pekingu dôvodom na obavy. „Je potrebné to prešetriť a kontrolovať. A presne to robia čínske úrady,“ uviedol riaditeľ núdzových operácií WHO Mike Ryan.

Počet ľudí infikovaných novým koronavírusom presiahol osem miliónov

Počet osôb nakazených novým koronavírusom na celom svete presiahol v pondelok osem miliónov. Vyplýva to z najnovšej bilancie agentúry AFP zverejnenej v pondelok o polnoci SELČ.

Viac ako polovicu z celkového počtu 8.000.202 infikovaných evidujú v Európe a Spojených štátoch. Ochoreniu COVID-19 doposiaľ vo svete podľahlo 435.176 osôb, prevažne v Európe.

Najviac zasiahnutým kontinentom je Európa s 2.417.902 nakazenými a 188.085 úmrtiami. V USA evidujú od začiatku pandémie, ktorá vypukla vlani v decembri v Číne, 2.110.182 infikovaných a 116.081 smrteľných obetí.

Počet nahlásených prípadov sa od 10. mája celosvetovo zdvojnásobil, pričom len za uplynulých osem dní registrovali viac ako milión nových prípadov nákazy.

Bilancia AFP vychádza z oficiálnych údajov jednotlivých krajín a informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). AFP však upozorňuje na to, že uvedené údaje zrejme pokrývajú len časť zo skutočného počtu nakazených, keďže mnohé krajiny testujú len tých ľudí, ktorí prejavujú symptómy nákazy alebo závažné prípady.

Počet úmrtí na COVID-19 presiahol v Latinskej Amerike a krajinách Karibiku v pondelok 80.000. Viac ako polovicu z nich zaznamenali v Brazílii.

Odkedy sa vírus začal v marci šíriť v oblasti Latinskej Ameriky, evidujú tam 80.505 úmrtí, z toho 43.959 v Brazílii, ktorá má po USA najviac smrteľných obetí na svete. V Brazílii sa koronaírusom nakazilo 888.271 ľudí, čo je viac než v celej Ázii.

Druhý najvyšší počet úmrtí v tejto oblasti má Mexiko (17.141); evidujú tam 146.837 infikovaných. V Peru zomrelo na koronavírus 6688 osôb, v Čile 3362 zo 180.000 nakazených.

Počet nakazených v Latinskej Amerike a Karibiku je dovedna 1.681.378.