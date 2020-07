Po vlakoch už aj lietadlá. Do Chorvátska sa po novom dostanete letecky už aj z Bratislavy

Chorvátsko je top zahraničnou destináciou Slovákov v tejto letnej sezóne. Letecká spoločnosť AirExplore reaguje na veľký dopyt od dovolenkárov a spúšťa v spolupráci s najobľúbenejším slovenským vyhľadávačom leteniek Pelikan.sk dovolenkové lety z bratislavského letiska do Splitu od nedele 19.júla.

Letenky sa dajú zakúpiť exkluzívne na Pelikan.sk alebo na webstránke dopravcu. Lietať sa bude každú stredu a nedeľu. Cena jednosmernej letenky začína od 69 eur a je v nej zahrnutá aj veľká batožina.

Záujem o priame lety do Chorvátska rastie

Počet Slovákov, ktorí cestujú na dovolenku do Chorvátska lietadlom, každým rokom rastie. Mnohí chcú takto ušetriť čas aj peniaze – let do Chorvátska trvá iba niečo vyše hodiny a ceny sú čoraz priaznivejšie.

Podľa štatistík Pelikan.sk narástol predaj leteniek do Chorvátska od roku 2016 v priemere o 43%. Vo februári, mesiac pred vypuknutím korona-krízy, zaznamenal Pelikán až 200% nárast v predaji leteniek do chorvátskych dovolenkových destinácií. Silný bol aj január, kedy predaj rástol o približne 110%.

To, že je o Chorvátsko veľký záujem, ukazujú aj čísla z vyhľadávača leteniek Pelikána – podiel chorvátskych vyhľadávaní bol v júni dvakrát väčší ako v rovnakom období minulého roka. Vzhľadom na rýchlo sa meniace pravidlá vstupov do jednotlivých krajín, si Slováci plánujú dovolenky na poslednú chvíľu. Aktuálny trend predaja ukazuje, že letenky nakupujeme najskôr 30 dní pred odletom.

Nové lety z Letiska M.R. Štefánika do Splitu dvakrát týždenne

Split je najviac populárnou chorvátskou destináciou, do ktorej Slováci lietajú na dlhšie ako týždeň. Priemerná dĺžka pobytu lietadlom v Splite je 10 dní. Letový plán je prispôsobený požiadavkám klientov – je vhodný na veľmi populárne týždňové a jedenásť-dňové turnusy, ale zaujme aj tých cestovateľov, ktorí sa do Chorvátska chystajú iba na predĺžený víkend.

Spiatočná letenka do Splitu stála v roku 2019 v priemere 209 eur bez batožiny. Pelikán ponúkne letenky do Splitu od 69 eur jednosmerne, resp. 138 eur spiatočne s veľkou batožinou v cene letenky. Flexibilné letenky budú k dispozícií od 99 eur jednosmerne (to znamená, že zmena dátumu je bez doplatku, za zmenu mena či zrušenie letu cestujúci zaplatí 50 eur za úkon).

V Chorvátsku sa zhoršuje situácia

V Chorvátsku je od pondelka povinné nosenie rúšok v obchodoch a ďalších uzavretých verejných priestoroch.

Chorvátsko zaznamenalo v sobotu rekordný denný prírastok prípadov nákazy novým koronavírusom. Väčšina zo 140 nových prípadov bola zaznamenaná v hlavnom meste Záhreb a vo východných oblastiach krajiny.

Od pondelka 13. júla budú musieť rúška nosiť zamestnanci aj zákazníci v obchodoch, personál aj návštevníci nemocníc.

Rovnaká povinnosť bude platiť aj pre zamestnancov barov a reštaurácií a ďalších prevádzok poskytujúcich služby, v ktorých prichádza personál do blízkeho kontaktu so zákazníkmi.

Podľa sobotňajších správ miestnych médií v Chorvátsku momentálne evidujú viac ako 500.000 turistov, z toho približne 430.000 zo zahraničia: z Nemecka, Slovinska, Českej republiky, Poľska, Rakúska, Slovenska a Maďarska.

Medzi zahraničnými návštevníkmi, ktorí dovolenkujú na pobreží Jadranského mora, však bolo zatiaľ zaznamenaných len veľmi málo prípadov nákazy.