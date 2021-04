Po sexe ženu rozštvrtil a spálil, pred očami priateľky šnúrkou uškrtil muža. Slovenský sériový vrah dostal doživotie

Brutálny prípad vraha Miroslava, z ktorého mrazí, sa odohral v našich končinách pred viac ako desiatimi rokmi. Dnes súd konečne rozhodol o jeho treste. Čo spáchal Miroslav Lehotský, že si vyslúžil doživotie za mrežami? A je skutočne zodpovedný za smrť “iba” troch ľudí?

Incident ako z kontroverzného filmu, pri ktorom nechýbajú viaceré obete, jedno nezvestné dieťa, rozštvrtenie ľudských tiel, ich pálenie, popretie vlastného priznania a možnosť existencie viacerých obetí. Miroslav Lehotský žil v minulosti v Čechách, neskôr sa však so svojou družkou a dieťaťom presťahovali na Slovensko.

Chcela ho opustiť, tvrdo ju potrestal

Krvavé udalosti siahajú do obce Zliechov v okrese Ilava, kde mal Miroslav prenajatý dom. Vzťah Miroslava s jeho priateľkou Sandrou nebol idylický, práve naopak. A sem smeruje začiatok trestných činov, ktoré spáchal. Ich spoločný vzťah sa natoľko vyostril, až sa Sandra rozhodla, že Miroslava opustí. Dôvodom mala byť nevera, z ktorej ho podozrievala.

Sex, vražda, rozštvrtenie a spálenie tela

Ku rodičom sa jej od Miroslava už nepodarilo dostať. Len tak ju nenechal odísť a rozhodol sa pomstiť tým najhorším spôsobom. Najprv s ňou mal pohlavný styk, pri ktorom ju chladnokrvne zabil. Aby sa dokázal zbaviť jej tela, po sexe ho musel rozštvrtiť a spáliť.

V tomto prípade je incident o to brutálnejší, že išlo o ženu, s ktorou mal blízky vzťah, žil s ňou, dokonca spolu vychovávali syna. Napriek tomu ju dokázal zabiť vlastnými rukami.

Ďalšie dve obete

Ďalšími obeťami Miroslava sa stala v roku 2012 mladá, iba 19-ročná mamička Monika a Roman, ktorý doplatil na svoje ľúbostné chúťky.

Keď Monika zmizla, bola s ňou aj jej jeden a pol ročná dcéra Nina, po ktorej sa zľahla zem. Podľa informácií tvnoviny.sk sa k vražde dievčatka Miroslav nikdy nepriznal a tvrdil, že je za ňu zodpovedná jeho mama a on telo dievčatka iba spálil. Ešte v minulom roku po Nine pátrali v Trenčianskom kraji. Monika zomrela podobným brutálnym spôsobom ako Sandra a jej telo bolo tiež spálené.

Uškrtil ho priamo pred Luciou, telo rozporcioval

Treťou Miroslavovou obeťou sa stal Roman. Lucia sama zavolala Miroslava do bytu s odôvodnením, že ju vtedajší priateľ Roman týra. Keď Miroslav dorazil na miesto, nemal s mužom zľutovania. Priamo pred očami Lucie ho uškrtil šnúrkou od teplákov. Telo mŕtveho muža uložil na noc do vane. Ráno mu polámal kosti a odrezal hlavu, aby jeho telo zmestil do kufra, v ktorom ho preniesol autom na miesto, kde svoje obete pálil. Vražda sa mala odohrať v Novej Dubnici.

Týranie vlastného dieťaťa

Jeho činy neboli odhalené hneď. Dokonca sa prvotne ku súdu nedostal kvôli svojim brutálnym vraždám, ale ako informovali tvnoviny.sk, spolu s jeho poslednou priateľkou Luciou bol obvinený z týrania svojho vlastného 8-ročného syna. Obaja za tieto činy dostali 5 rokov väzenia, umiestnení boli do rozdielnych zariadení, čo sťažilo komunikáciu Miroslava s Luciou.

Kým je odsúdená Lucia vo väzení v Nitre, Miroslav si odpykáva svoj trest v Ilave. Vo väzení však pokračovali v spoločnej konverzácii cez korešpondenciu, v ktorej Miroslav žiadal, aby Lucia pozmenila svoju výpoveď vo veci vraždy. Polícia im vzhľadom na tieto okolnosti zakázala akýkoľvek ďalší spoločný kontakt. Miroslavov pokus je zrejmý na fakt, že Lucia vie, aké ohavnosti páchal na Romanovi, ktorého zabil priamo pred jej zrakom.

Najprv sa priznal, potom svoje činy poprel. Jeho obetí však môže byť ešte viac

Podľa TASR sa Miroslav v roku 2017 ku trom vraždám sám priznal, pred vyšetrovateľom ich podrobne opísal. Spomenul aj svoj motív a okolnosti, za akých ku nim došlo. O dva roky na to, v roku 2019, však svoje výpovede zmenil a trvá na nich až do dnes. Vo svojich výpovediach uvádza, že nevraždil a ide iba o políciou vykonštruovaný proces. Dokonca tieto svoje tvrdenia zopakoval aj pri svojej záverečnej reči na súde.

O ďalších mŕtvych sa zdôveril inému väzňovi

Polícia mala podozrenie, že Miroslav mohol po sebe zanechať viac obetí. Pri hľadaní v jeho dome a okolí totiž našli pozostatky viacerých ľudských tiel. Podľa TASR sa dokonca mal Miroslav zdôveriť aj väzňovi zo susednej cely, že zabil viac ľudí, než za koľko vrážd ho odsúdili.

Miroslav Lehotský, ktorého médiá označujú ako sériového vraha, dostal trest doživotia za tri brutálne vraždy. Dnes v poobedňajších hodinách o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Rozsudok nie je právoplatný, Lehotský sa odvolal.