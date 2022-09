Po rozlúčke s Alžbetou II. ho zadržala polícia. Mužovi sa podarilo dostať až k rakve, dotkol sa jej

Britská polícia v piatok večer zadržala muža, ktorý sa údajne dopustil výtržníctva v priestoroch Westminsterského paláca. Tam je v súčasnosti so štátnymi poctami vystavená rakva zosnulej kráľovnej Alžbety II. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.

Britská Metropolitná polícia (MPS) oznámila, že jej príslušníci muža zadržali približne o 22.00 h miestneho času (23.00 h SELČ) vo Westminsterskej sále. V tejto najstaršej časti Westminsterského paláca sa nachádza rakva s pozostatkami Alžbety II.

Muža podľa polície zatkli pre porušenie verejného poriadku a v súčasnosti je vo väzbe. To, čoho dopustil, však podľa BBC nebolo bezprostredne známe. Denník The Guardian oznámil, že mužovi sa podarilo dostať sa po schodoch na vyvýšené miesto k rakve a dotknúť sa jej.

