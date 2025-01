Po prvých neúspechoch je tu nová šanca. NASA vysiela ďalší modul v rámci programu Artemis, k Mesiacu poletí 45 dní

Budúci týždeň odštartuje na Mesiac nový lunárny modul, oznámila v noci na stredu americká spoločnosť Firefly Aerospace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Pripútajte sa, prosím! Na cestu na Mesiac sa vydáme v stredu 15. januára o 1.11 h EST (7.11 h SEČ) na palube rakety Space X Falcon 9,“ uviedla texaská spoločnosť Firefly Aerospace prostredníctvom sociálnej platformy X.

Spoločnosť plánuje na Mesiac vyslať pristávací modul Blue Ghost. Modul je vysoký dva metre, má kruhový tvar a priemer 3,5 metra. Na lunárny povrch má dopraviť zariadenia na desať vedeckých výskumných projektov a názorných ukážok technológií.

Plánované miesto pristátia je podľa AFP sopečný kopec Mons Latreille, ležiaci v Mori nepokojov (Mare Crisium). Sonda bude k Mesiacu letieť 45 dní, ďalších 14 dní bude pracovať na jeho povrchu.

Lunárne moria napriek svojmu názvu neobsahujú vodu, v skutočnosti ide o obrovské lávou zaplavené impaktné panvy vytvorené dopadom vesmírnych telies. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uzavrel v rámci programu Komerčné lunárne nákladné služby (CLPS) so spoločnosťou Firefly Aerospace kontrakt v hodnote 93 miliónov dolárov.

Buckle up! Our road trip to the Moon is set to launch at 1:11 a.m. EST on Wednesday, Jan. 15, on a @SpaceX Falcon 9 rocket. From liftoff to landing, here’s the rundown of Blue Ghost’s 60-day lunar mission, including 45 days traveling to the Moon and 14 days of surface operations.… pic.twitter.com/n4cUJWEi2x

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) January 7, 2025