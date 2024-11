Po Norovi sa zraní ďalší z farmárov. Diváci Farmy budú mať dôvod na obavy, v ohrození je ďalší favorit

Na Farme žijú ľudia v drastických podmienkach, a keďže neustále niečo stavajú a starajú sa o zvieratá, dá sa očakávať, že by sa mohli potenciálne zraniť. Či už by ich mohlo kopnúť zviera, alebo si vlastnou nešikovnosťou klepnú po prstoch kladivom. V horšom prípade skončia ako Noro.

Posledný duel priniesol nečakaný zvrat. Nora totiž musela ošetriť záchranná služba a skončil v nemocnici. Ukázalo sa, že Noro dokonca v dôsledku tohto bolestivého zvratu nemohol napísať list, v ktorom by sa rozlúčil s farmármi a určil farmára týždňa. Rozsah jeho zranení sa farmári nakoniec dozvedia v 61. epizóde, kedy sa s ním spoja nečakaným spôsobom.

Dôjde k ďalšiemu zraneniu

Norovi sa nakoniec podarilo s farmármi spojiť pomocou telefónu a rovno im prezradil: „Ležím v bolestiach. Celú noc som nespal.“ S farmármi sa tiež podelil o svoju diagnózu. „Vyzerá to na ten postranný väz, čo mi drží ihlicu, to mám asi roztrhnuté,“ priznal.

Záverečné minúty 61. epizódy prezradili, že Noro nie je jediný, kto sa zranil. Duel s Adamom očividne priniesol obom smolu. Tá Adamova sa však prejavila až neskôr – vtedy, keď ju najmenej čakal.

Ukážky k 62. epizóde ukazujú zraneného Adama, pričom Peťo vysvetľuje ostatným, čo sa stalo. „Adama zhodila krava. Ho bolí rameno,“ hovorí Peter. Adama potom ukážu so zaviazanou rukou, pričom v rozhovore so Stankou pritom padli slová „idem domov“.

„Matúško, držte palce,“ hovorí Adam v závere ukážky. Vyzerá to teda tak, že Adamove zranenie by mohlo byť vážnejšie, ako na prvý pohľad vyzerá a mohol by svojho súpera z duelu už čoskoro nasledovať domov. Vypadol by tak jeden z horúcich adeptov na víťaza celej Farmy.