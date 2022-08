Po jeho videní si uvedomili, že sú tiež obeťami násilia: Seriál od Netflixu vytvoril rekord volaní na linku pomoci

Streamovacie služby sú plné seriálov rôznych žánrov a určené rôznym cieľovkám. Buďme úprimní a uznajme, že niekedy je náročné spomedzi toho obrovského výberu vyfiltrovať to, čo skutočne stojí za to. Úlohou kinematografie ale nie je iba spestrenie voľných chvíľ či zábava, ale v niektorých prípadoch dokáže meniť životy. A to sa potvrdilo aj pri seriáli z dielne Netflixu, ktorý vytvoril smutný, no za to veľmi dôležitý rekord, uvádza Unilad.

Hovoríme o desaťdielnom seriáli s názvom Maid (či v českom preklade „Služka“), ktorý mal premiéru ešte v októbri minulého roka. Podľa informácií webu Unilad sa zapísal do histórie, no inak, než by ste možno čakali.

Diváci si uvedomili, že sú tiež obeťami

Po jeho uvedení zaznamenala Horúca linka Národného domáceho násilia (National Domestic Violence Hotline) v Spojených štátoch amerických rekordný nárast hovorov. A práve to bolo jedným z cieľov jeho tvorkyne Molly Smith Metzler, ktorá spolupracovala s Národným programom pre domáce násilie.

Spomínaný rekord padol v mesiaci uvedenia seriálu a zdôraznila ho tvorkyňa v rozhovore pre IndieWire. Článok spomína, že Maid prekonal rekord sledovanosti, ktorý dovtedy držal Dámsky gambit. No pre Metzler je podstatnejší práve prvý spomínaný.

Rozhodli sa vyhľadať pomoc

Horúca linka prijala v októbri po uvedení seriálu celkovo najviac telefonátov za celých 25 rokov svojho fungovania. Maid mal takú moc, že ukázal ľuďom, že to, čo zažívajú za múrmi svojich domovov, nie je v poriadku, a preto by mali vyhľadať pomoc.

Pochopili, že to, čo zažívajú, je emocionálne zneužívanie

Metzler sa zdôverila, že odvtedy dostáva množstvo správ od ľudí, ktorí jej ďakujú za to, že ukázala emocionálne zneužívanie a jeho prejavom dala meno, vďaka ktorému dokázali svoju situáciu konečne lepšie uchopiť.

Vďaka dôkladnému zberu materiálov a skúmaniu reálnych situácií emocionálneho zneužívania priniesol Maid krutý pohľad na to, ako systém v USA momentálne funguje alebo skôr nefunguje. Príbeh je navyše aktuálny pre všetkých.

Ak ste seriál Maid nevideli, ukazuje príbeh matky Alex, ktorá sa snaží uniknúť z násilného vzťahu a zároveň čelí veľkej chudobe. Nemá sa na koho obrátiť, nemá kde bývať. Má tu ale svoju dcéru a preto musí bojovať.

Na Slovensku funguje bezplatná nonstop linka 0800 212 212, ktorá poskytuje pomoc ženám, ale aj mužom zažívajúcim domáce násilie. V prípade potreby neváhajte a volajte.