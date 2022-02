Po 10 rokoch sa žena dočkala slobody. Odsúdili ju na 30 rokov po tom, čo potratila a prišla o dieťa

Nie je to dávno, čo svet pobúrila správa z Poľska – žena zomrela po tom, čo lekári odmietli vykonať potrat, aj keď plod v jej tele zomrel. Takýchto prípadov sa odohralo už niekoľko. Poľsko však nie je jediná krajina, kde ženy kvôli prísnym zákonom o potratoch trpia. V El Salvadore sa žena dostala na slobodu po 10 rokoch. Za to, že počas potratu prišla o dieťa, si mala odsedieť 30 rokov.

Namiesto lekárskej starostlivosti ju odsúdili na 30 rokov

V El Salvadore sa na slobodu dostala ďalšia žena. Za mrežami si odsedela 10 rokov po tom, čo bola obvinená z vraždy a odsúdená na 30 rokov. Žena pritom prišla o dieťa po naliehavom gynekologickom zákroku. Potrat je však v tejto krajine zakázaný a nesmie sa vykonať za žiadnych okolností, píše portál The Guardian.

Žene, ktorá je známa ako Elsy, pomohli dostať sa späť domov k rodine aktivistky z neziskovej organizácie, ktorá sa usiluje o dekriminalizáciu potratov. Vďaka nim sa od decembra minulého roka na slobodu dostalo už 5 žien, ktoré skončili v rukách polície za podobných okolností ako Elsy.

Desiatky žien stále ostávajú za mrežami

Polícia ju po tom, čo po potrate prišla o dieťa, zatkla v júni v roku 2011, v tom čase bola 28-ročná slobodná matka. Elsy šla okamžite vyhľadať lekársku pomoc, tej sa však nedočkala. Namiesto toho ju po súdnom procese poznačenom množstvom nezrovnalostí obvinili z vraždy. Sudca rozhodol, že si zaslúži 30-ročný trest.

Ani prepúšťanie Elsy sa nezaobišlo celkom bez komplikácií, a to dokonca ani po tom, čo najvyšší súd súhlasil so zmiernením jej trestu. Napokon sa to podarilo, aj keď 10 rokov života jej už nikto nevráti. Za posledných 20 rokov skončilo za mrežami v El Salvadore 181 žien po tom, čo prišli o svoje dieťa. Od roku 2009 sa neziskovej organizácii podarilo oslobodiť 61 z nich.

Jedným z prípadov sa zaoberal aj Interamerický súd pre ľudské práva. Ten v novembri rozhodol, že El Salvador jednoznačne porušil ľudské práva v prípade ženy identifikovanej ako Manuela. Podobne ako Elsy, aj Manuela bola po potrate odsúdená na 30 rokov za mrežami. Oslobodenia sa však už na rozdiel od Elsy nedožila, Manuela totiž vo väzení zomrela a v celách stále ostávajú desiatky žien, ktoré boli odsúdené kvôli potratu.