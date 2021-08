Plný nostalgie na pôvodný film: Niekoľko ľudí už videlo prvé minúty Matrixu 4. Toto nás v ňom čaká

Zo všetkých veľkých filmov, ktoré majú ešte tento rok doraziť do kín, vedia fanúšikovia najmenej o chystanom štvrtom Matrixe. Štúdio Warner Bros. aj naďalej necháva celý projekt zahalený rúškom tajomstva, no fanúšikom sa, samozrejme, podarilo čo-to o ňom zistiť. Na nedávnom festivale CinemaCon však boli prítomným návštevníkom i novinárom prezradené viaceré detaily a dokonca aj premietnuté niektoré zo záberov.

To, o čom už fanúšikovia vedeli dlhšie, sa tvorcovia štvrtého Matrixu rozhodli oficiálne potvrdiť až teraz. Oficiálny názov, pod ktorým ho v programe kín od 22. decembra 2021 budeme hľadať, znie The Matrix: Resurrections. Nielen oficiálneho názvu sa ale fanúšikovia CinemaConu dočkali, píše web Coming Coon.

Dostali totiž aj darček v podobe prvého teaseru, ktorý sa zrejme na internete objaví už čoskoro, a rovnako tak videli aj niekoľko minút zo samotnej snímky. O tom, čo v nej novinári videli, sa, samozrejme, svojim čitateľom pochválili.

Pokračovanie s nádychom pôvodného filmu

Germain Lussier z webu Gizmodo napísal, že premietnuté minúty veľmi pripomínali udalosti úplne prvého Matrixu a na nostalgii bude zrejme postavená väčšina štvrtého dielu. Hlavní hrdinovia si na seba veľmi nespomínajú a vyzerá, že všetko budú prežívať odznova, akurát v inom príbehu, ktorý dejovo do všetkého zapadne.

Diváci mohli vidieť viacero odkazov – modré aj červené pilulky, mladého Morpehusa (hrá ho Yahya Abdul-Mateen II), dievča s modrými vlasmi a s tetovaním bieleho králika aj množstvo bojových scén, ktoré akoby vypadli z oka tým, ktoré už tak dobre poznáme.

Diváci tiež dostali náhľad na to, aké postavy stvárnia niektorí z nováčikov v obsadení. Neil Patrick Harris stvárni postavu psychológa, u ktorého bude postava Thomasa/Nea (Keanu Reeves) na sedení rozprávať o veľmi zvláštnom sne, ktorý ale nie je typickým snom. Spoločne s Trinity (Carrie-Anne Moss) si na seba vôbec nespomínajú.

Jonathan Groff (známy zo seriálov Looking či Mindhunter) zase stvárni postavu biznismana vo veľmi drahom obleku, ktorý Nea dostane naspäť tam, kde to celé začalo, teda do Matrixu. Po tomto všetko sa obrazovke zobrazil známy zelený kód, ktorý najskôr vytvoril nápis The Matrix a následne Resurrections.

Okrem vyššie spomínaných hercov v štvrtom diele uvidíme aj Jadu Pinkett Smith, Jessicu Henwick a mnohých ďalších. The Matrix: Resurrections uvidíme v kinách od 22. decembra tohto roku (snáď pandémia dovolí). Na režisérsku stoličku opäť zasadla Lana Wachowski.