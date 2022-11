Kvôli infekcii mal semenníky všité do stehna, herečky nútil k orálnemu sexu. Weinstein zničil životy desiatkam žien

Dnes už 70-ročný filmový producent sa opäť čelí obvineniam zo znásilnenia, pričom zo sexuálneho násilia ho obvinilo niekoľko desiatok žien. Až donedávna sa ale báli prehovoriť. Hrozilo totiž, že ak na Weinsteina ukážu prstom, prídu o nádej na akúkoľvek kariéru v Hollywoode.

V článku sa dozviete aj: ako začala kariéra Harveyho Weinsteina;

kedy sa objavili prvé obvinenia zo sexuálneho zneužívania;

prečo to bolo verejné tajomstvo;

aký trest si už odpykáva.

Nad ním bol už len Steven Spielberg a Boh

Harvey Weinstein sa podľa portálu Biography podieľal na tvorbe množstva skvelých filmov, medzi nimi napríklad Pulp Fiction, Dobrý Will Hunting (Good Will Hunting), Anglický pacient (The English Patient) či Zamilovaný Shakespeare (Shakespeare in Love).

Spolu so svojím bratom Bobom založil v roku 1979 spoločnosť Miramax Films Corporation (v 1993 ju odkúpila spoločnosť Walt Disney Company) a od roku 2005 žali bratia ešte viac úspechov, a to vďaka založeniu spoločnosti The Weinstein Company. Celkovo ich filmy získali viac ako 300 nominácií na Oscara. O Weinsteinovi sa hovorilo, že nad ním je už len Steven Spielberg a Boh.

S filmami, na ktorých pracoval, žal Weinstein jeden úspech za druhým, zaradil sa tak medzi tie najvýraznejšie osobnosti v Hollywoode. Prvú zásadnú ranu však jeho kariéra a dobré meno utrpeli koncom roka 2017. Portál The New York Times v októbri uverejnil reportáž, v ktorej informoval o tom, že Harvey Weinstein v priebehu rokov sexuálne obťažoval niekoľko žien.

Výmenou za sexuálne služby im sľuboval kariéru

Spočiatku sa ozvalo najmenej 8 žien, medzi nimi aj herečka Ashley Judd a Rose McGowan. Ako informuje BBC, Weinstein ich nútil, aby mu robili masáž a pozerali sa na neho, keď bol nahý. Niektorým výmenou za sexuálne služby sľúbil, že im pomôže rozbehnúť ich kariéru. Aj keď prvé obvinenia padli až v roku 2017, voči ženám sa takto správal najmenej 30 rokov.

Po sérii obvinení sa ale ospravedlnil a priznal, že ženám spôsobil veľa bolesti. Oznámil, že sa na istý čas vzdiali od svojej práce a bude chodiť na sedenia s terapeutom. Netrvalo dlho a správna rada spoločnosti The Weinstein Company ho s okamžitou platnosťou odvolala z funkcie.

Postupne sa objavovali ďalšie a ďalšie obvinenia, po prvotných 8 informoval magazín The New Yorker najmenej o 13 ďalších. Mnohých to šokovalo napriek tomu, že podľa magazínu bolo jeho nevhodné správanie akýmsi verejným tajomstvom. Avšak vždy, keď sa novinári pokúsili publikovať o tom článok, neuspeli kvôli nedostatku dôkazov.

Málokto bol ochotný o tom prehovoriť a žiadna z obetí nechcela dovoliť, aby novinári uverejnili jej meno. Ľudia sa Weinsteina báli, priznala to aj talianska herečka Asia Argento, ktorú Harvey nútil k orálnemu sexu. V jej prípade sa incident odohral už pred 20 rokmi, no na vlastné oči videla, ako Weinstein potopil viacero ľudí, ktorí sa mu odvážili protirečiť, a tak mlčala.

Obvinili ho Salma Hayek, Angelina Jolie či Cara Delevingne

Ako informuje BBC, neskôr sa k ženám, ktoré Weinsteina obvinili, pridali aj herečky ako Angelina Jolie, Salma Hayek, Rose McGowan či Gwyneth Paltrow. Rose McGowan tvrdí, že ju Harvey prinútil k orálnemu sexu, keď mala 23 rokov. Za mlčanie jej ponúkol milión dolárov, Rose to ale odmietla. Súd Weinsteinovi prikázal, aby jej vyplatil odškodné vo výške 100 000 dolárov a teraz patrí Rose medzi tých, ktorí o Weinsteinových zverstvách hovoria najhlasnejšie.

Ďalšia z jeho obetí vypovedala, že takmer ani nedokázal dosiahnuť erekciu, napriek tomu ju ale odtiahol do kúpeľne a nútil ju v odraze zrkadla pozerať sa na to, ako masturbuje, píše Mail Online. Herečka Annabella Sciorra zas hovorí, že sa jej Weinstein v roku 1992 nanútil do bytu a znásilnil ju.

Herečku Ashley Judd vlákal Weinstein do hotelovej izby pod zámienkou obchodného stretnutia. Dvere jej otvoril v župane, chcel jej dať masáž a žiadal od nej, aby ho sledovala počas toho, ako sa sprchoval. Odmietla a myslí si, že jej Harvey z pomsty zámerne pošliapal kariéru, šíril o nej nepravdivé informácie a tvorcov prinútil, aby ju vyškrtli zo zoznamu obsadzovaných herečiek. V roku 2018 napokon podala žalobu, no súd ju zmietol zo stola.

O sexuálnom obťažovaní prehovorila aj Salma Hayek, ktorú mal počas natáčania filmu Frida Weinstein požiadať o sexuálnu službu viackrát. Salme sa podľa BBC aj vyhrážal, že ju zabije a nech si nemyslí, že to nemôže urobiť. Weinstein mal zaútočiť aj na Caru Delevingne, násilím sa ju pokúsil pobozkať, no podarilo sa jej ujsť. Podobnú nepríjemnú skúsenosť má spred rokov aj Uma Thurman.

Ze mrežami je nespokojný

Zdá sa, že Weinstein naozaj využil každú príležitosť, aby ženám urobil zo života peklo, aj keď v súčasnosti sa bráni, že každý jeden styk bol konsenzuálny. Kráľovi filmového priemyslu súd už v roku 2020 vymeral 23-ročný trest za znásilnenie a ďalšie trestné činy, píše CNN. Počet žien, ktoré na neho podali sťažnosť, sa už vyšplhal na 90 a zdá sa, že tu to stále nekončí.

Dôkazom, že k útokom došlo, má byť aj fakt, že Weinstein v roku 1999 podstúpil chirurgický zákrok. Kvôli infekcii mu lekári museli semenníky vybrať z mieška a voperovať ich do vnútornej časti stehna. Každá zo žien, ktorá Weinsteina videla nahého, si vybavila práve túto zvláštnosť. Mnohým ženám to zničilo život, niektoré prišli o kariéru, iné zas siahli po alkohole, mnohé sa s traumou nevyrovnali do dnešného dňa.

Teraz sa Weinstein postavil pred súd opäť. Ako informuje The New York Post, vo väzení je nespokojný. Nepáči sa mu, že mu chce zubár vytrhať zuby. Žiada ošetrenie od súkromného zubára a sťažuje sa, že nemôže vo väzení nič jesť, pretože ho bolí kaziaci sa chrup. Jeho právnici tvrdia, že odmietnutie zubárskej starostlivosti je porušovanie Weinsteinových ľudských práv.

Čo sa týka obvinení zo znásilnenia a sexuálneho obťažovania, Weinstenov tím právnikov tvrdí, že súd nemá žiadnych dôveryhodných svedkov a nemá v rukách ani žiadne forenzné dôkazy. Poukazuje na to, že obvinenia sa týkajú káuz spred rokov a pýta sa, prečo ženy doteraz mlčali.