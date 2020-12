Pilot ľuďom vakcínu proti koronavírusu pripomenul nezvyčajným spôsobom. Odkaz objavili na radare

Nádej však predstavuje vakcína, ktorá bola cez víkend prvýkrát podaná aj na Slovensku. Samozrejme, nájdu sa aj odporcovia a konšpirátori, ktorí vakcínu odmietajú. Nemecký pilot sa však tento krok vpred rozhodol osláviť tak, že striekačku nakreslil lietadlom na oblohu.

Mladý amatérsky pilot oslávil príchod vakcíny proti novému koronavírusu do Nemecka nezvyčajným spôsobom. Svojim lietadlom na oblohu nakreslil striekačku, informovala agentúra Agence France- Presse. 20-ročný Samy Kramer si svoj let vopred starostlivo naplánoval, aby bol obraz nad oblasťou Baden-Wuerttemberg skutočne bezchybný, píše portál Science Alert.

Earlier this week, a pilot in Germany took to the skies to celebrate the availability of a #COVID19 vaccine. https://t.co/VQCzEjIz8a pic.twitter.com/RPAJx74YfA

— Flightradar24 (@flightradar24) December 27, 2020