Petíciu za zákaz chovu zvierat v osadách podpísalo viac ako 60-tisíc ľudí. Teraz je na rade ministerstvo

Žiaľ, aj v dnešnej dobe žije na Slovensku mnoho ľudí v podmienkach, ktoré sa nedajú nazvať inak ako katastrofálne. Sú to najmä rôzne nelegálne a čierne stavby, ktoré vznikli v rómskych osadách. V týchto podmienkach sa často nachádza aj veľké množstvo zvierat, najmä sú to psy. Už pri základnom pozretí na tento problém je jasné, že ak sa ľudia nedokážu adekvátne postarať o seba, či o svoje deti, tak potom už určite nie o zvieratá, ktoré s nimi žijú.

Nejde však iba o psy, ale aj o mačky a hospodárske zvieratá. Autori petície Srdce pre zvieratká – Margaréta Vaštíková a SOS linka pre zvieratá v núdzi – uvádzajú, že na Slovensku existuje veľa miest, v ktorých sa nachádzajú nelegálne, neoprávnené, tzv. čierne stavby. V takýchto miestach nie je často zabezpečená ani základná hygiena, ľudia tam žijú v podmienkach, ktoré nepatria do 21. storočia. Často tam dochádza aj k týraniu zvierat.

Podporilo ich viac ako 60-tisíc ľudí

Petícia za zákaz chovu zvierat v miestach, kde sú nelegálne, neoprávnené, tzv. čierne stavby a v miestach, kde nie je zabezpečená dostatočná hygiena, bola podpísaná 60 217 občanmi, ktorých trápi súčasný stav. Autormi bola následne petícia so všetkými podpismi doručená Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré sa ňou má zaoberať.

Zvieratá držia bezprávne

Ako píše SOS linka pre zvieratá v núdzi, je nutné bojovať za zvieratá, ktoré majú šancu na záchranu. Ako konkrétny príklad spomínajú túto fenku, ktorej sa “majiteľ” nechce vzdať.

“Majiteľ”, ktorý na ňu nemá zo zákona žiadne právo, ju drží v hrozných podmienkach, aby mu chytala potkany. A takýchto zvierat sú na Slovensku stovky.

Na rade sú kompetentné orgány

Súhlasom s petíciou vyjadrilo veľké množstvo ľudí, že súčasný stav je jednoducho zlý. Samozrejme, je dôležité riešiť aj samotné osady či nelegálne a čierne stavby bez základnej hygieny ako také, no ak sa dá prijatím zákona efektívne riešiť problém so zvieratami na takýchto miestach, malo by byť povinnosťou zodpovedných orgánov, aby sa riešeniu situácie čo najskôr venovali.