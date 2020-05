Peter sa po 10 rokoch vrátil na Slovensko. Založil ekologickú značku oblečenia pre nadšenov prírody

Takmer desať rokov bol v zahraničí. Keď pracoval v Anglicku, kúpil si kvalitné vlnené nohavice — tie ho neskôr inšpirovali k vzniku vlastnej značky. Peter Muránsky sa po rokoch vrátil na Slovensko a splnil si svoj sen. Založil outdoorovú značku oblečenia pre nadšencov prírody a prírodných materiálov Black Hill Outdoor.

Blízky vzťah k prírode mal už od malička, keďže vyrastal pod Nízkymi Tatrami na Horehroní. Prázdniny na dedine u starých rodičov tento vzťah u Petra len posilnili. „Môj vzťah k prírode a k zvieratám bol aj jednou z hlavných motivácií, prečo pracovať s vlnou. Keďže tá je obnoviteľný a ľahko odbúrateľný prírodný zdroj.“

Keď sa v roku 2009 Peter vrátil zo zahraničia, rozhodol sa, že začne podnikať. „Prenajal som si dve garáže a otvoril som Garage sport. Časom sme sa presťahovali do lepších priestorov v centre Brezna,“ prezradil Peter. Jeho obchod však nedokázal konkurovať veľkým reťazcom, a preto musel zvážiť, čo bude robiť ďalej. Riešením bola značka Black Hill Outdoor.

Začať vyrábať a šiť vlastné oblečenie však nebolo vôbec jednoduché a začiatky pripomínali jedno veľké dobrodružstvo. „Veľmi mi vtedy pomohla priateľka, ktorá mala skúsenosti so šitím,“ vysvetľuje Peter.

A tak pomaly, za pomoci rodiny a známych, si Peter začal plniť sen — budovať slovenskú značku s kompletným sortimentom z merino vlny. Oblečenie časom nabralo reálne kontúry a kvalitu, dnes šijú ich výrobky krajčírske dielne v troch mestách na Slovensku.

Oblečenie značky Black Hill Outdoor je vyrobené z prírodnej ovčej vlny. Tá sa získava zo špeciálne vyšľachteného druhu oviec, ktoré sa celý rok pasú v chladnejších a vlhkejších oblastiach Austrálie a Nového Zélandu. Jednou z najdôležitejších vlastností merino vlny je udržanie ideálnej mikroklímy. Merino vlna oproti syntetickým materiálom dokáže dýchať, je vzdušná, reguluje vlhkosť a teplotu tela.

V ich ponuke nájdete kvalitné vesty, bundy či nohavice v rôznych strihoch a farebných prevedeniach . Cenovka je síce trošku drahšia, no treba si uvedomiť, že oblečenie vydrží roky a dokonale vám poslúži v prírode.

Aj napriek už dnes pestrému sortimentu sa chce značka naďalej posúvať. Dostať sa k vytúženému cieľu, a to mať kompletné portfólio oblečenia, je však náročný proces. „Chceli by sme nájsť veľkoobchodnú spoluprácu a investora. Uvažujeme aj o spustení crowdfundingovej kampane. Ak sa to však nepodarí, nevzdáme sa a pôjdeme ďalej krok za krokom a portfólio budeme rozširovať postupne,“ hovorí o budúcich plánoch.

Pandémia, ktorú spôsobil nový koronavírus zasiahla aj jeho značku. Kamennú predajňu museli zatvoriť a tržby im klesli až o 40 percent. Všetko zlé je však aj na niečo dobré. „Začali sme sa viac sústrediť na online predaj. Zároveň nás to nakoplo hľadať nové predajné kanály a hlavne skúsiť predávať aj do zahraničia.“ Snaha sa oplatila a Petrov tím už pracuje na online verzii obchodu v angličtine, ktorý bude určený pre zahraničných zákazníkov.

Oblečenie, ktoré si dennodenne kupujete, nemusí precestovať tisíce kilometrov. „Až 80 % nášho oblečenia sa vyrobí na Slovensku. Aj takýmto spôsobom chceme zanechať po sebe čo najmenšiu uhlíkovú stopu,“ vysvetľuje.

Mentalita Slovákov sa mení a čoraz viac si uvedomujeme skutočné hodnoty. „Slováci začínajú chápať, že veci vyrobené na Slovensku majú väčšiu pridanú hodnotu. Naši zákazníci sú si vedomí toho, že keď zaplatia za náš produkt, my z toho podporíme slovenských krajčírov, a tak peniaze zostávajú v obehu na Slovensku. Takisto si čoraz viac potrpíme na kvalite. Pomaly začíname chápať pojmy ako obnoviteľné zdroje, recyklácia a ľahká odbúrateľnosť po životnosti produktu.“