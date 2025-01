Peter Kotlár navrhuje odmietnuť pandemickú zmluvu od WHO: Vyjadrenia odborníkov zo ŠÚKL či SAV ho nezaujímajú

Pandemická zmluva a novelizácia Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by nemala byť prijatá. Uviedol to vo svojej správe pre Vládu SR splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petr Kotlár.

Prijatie zmluvy môže podľa jeho slov viesť k strate suverenity Slovenska. Kotlár v správe pre vládu uvádza, že navrhované dokumenty WHO môžu obmedziť ochranu ľudských práv a zdravia obyvateľov a podporovať farmaceutický priemysel na úkor verejného zdravia. Splnomocnenec upozorňuje, že zriadenie Medzinárodných zdravotných predpisov na úrovni WHO, ktoré by riadil jediný generálny riaditeľ, môže predstavovať riziko pre suverénne rozhodovanie Slovenska v čase pandémie.

Odborníkom neverí

Navyše, spomína možnosť zavedenia záväzných opatrení, ktoré by neboli podložené adekvátnym vedeckým výskumom. Peter Kotlár, ktorý bol v rámci svojej funkcie poverený analyzovať prijaté opatrenia počas pandémie, riziká vidí aj v zavádzaní pandemických vakcín, pri ktorých podľa neho neboli vykonané všetky požadované štádiá klinických testov.

Ďalej žiada zastaviť podávanie mRNA vakcín, pokiaľ sa nepreukáže ich bezpečnosť na základe spoľahlivého výskumu. Na tlačovej konferencií po rokovaní vlády uviedol, že ho nezaujímajú vyjadrenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Slovenskej akadémie vied (SAV) ohľadom preverovania mRNA vakcín.

Vedci z oboch inštitúcií potvrdili, že vakcíny sú bezpečné. „Vyvodím zodpovednosť za to, ak sa inými, citlivejšími metódami preukáže, že sa mýlili a odvolávali na vyjadrenia EMA,“ vyhlásil Peter Kotlár. Okrem toho odporúča zintenzívniť dohľad nad zachovaním údajov týkajúcich sa pandémie a zabrániť ich vymazaniu.

Kotlár tiež navrhuje, aby Slovensko malo právo vyšetriť bezpečnosť nakupovaných zdravotníckych výrobkov vlastnými prostriedkami. Vláda SR má teraz posúdiť Kotlárove závery a rozhodnúť o ďalšom postupe smerom k Pandemickej zmluve a Medzinárodným zdravotným predpisom WHO.