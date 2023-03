Pepsi, kde je moja stíhačka? Príbeh chlapca, ktorý našiel dieru v súťaži a nápojový gigant mu mal dať Harriera

V polovici 90. rokov sa spoločnosť PepsiCo a muž menom John Leonard začali súdiť o stíhačku. Presne tak, počujete dobre. Celý, mierne bizarný príbeh, má korene v nepodarenom reklamnom spote obľúbeného sladeného nápoja, ktorý v prípade splnenia istých, na prvý pohľad nemožných podmienok, sľuboval výhercovi súťaže lietajúci bojový stroj.

V článku sa dozviete aj: ako riešila Pepsi problémy s konkurenciou;

prečo zaradila do výberu výhier stíhačku;

ako získal mladík 700-tisíc dolárov na jej kúpu;

ako prebehol súdny proces.

Televízny a všeobecne mediálny marketing sa v posledných desiatkach rokov stal veľmi obľúbený. Reklamy na rôzne produkty v televízii či rádiu lákajú ľudí na to, aby si daný tovar čo najrýchlejšie kúpili. Súčasťou tejto propagácie sa stalo aj rôzne zbieranie bodov či obalov, za ktoré výrobca produktu sľuboval zaujímavé výhry.

Takto to bolo aj v roku 1996, kedy sa svetoznáma firma na výrobu sladeného nápoja, Pepsi, rozhodla nalákať ľudí na zbieranie bodov. V marci toho roku začali marketingoví pracovníci Pepsi promovať kampaň, ktorou chceli pritiahnuť viac záujemcov o ich drink. Z nevinnej reklamy sa však onedlho stal súdny proces, ktorý dal základ množstvu ďalších podobných prípadov.

Problémy s marketingom

História Pepsi siaha do roku 1893, kedy sa tento drink predával pod názvom „Bradov nápoj“. Názov bol odvodený od zakladateľa Caleba Bradhama, ktorý ho predával vo svojej drogérii v americkom štáte Severná Karolína. V roku 1898 sa firma premenovala na Pepsi-Cola s cieľom získať väčšiu marketingovú silu a pritiahnuť viac zákazníkov, píše Pepsi Store.

Názov Pepsi bol pôvodne odvodený od dyspepsie, teda poruchy trávenia. Bradham totiž prezentoval svoj drink práve ako liečivo proti ťažkostiam s trávením. Niektorí si počas rokov mysleli, že súčasťou nápoja je aj enzým pepsín, ktorý podporuje trávenie, no táto látka v receptúre Pepsi nebola nikdy prítomná. Pôvodný recept obsahoval ešte vanilku a viac cukru, keďže cieľom bolo, aby drink pomáhal s trávením a zároveň dodával energiu.

Ako je známe, hlavným konkurentom Pepsi na trhu je Coca-Cola, ktorá bola predstavená v Atlante v roku 1886. Tieto dve spoločnosti s prakticky veľmi podobným produktom spolu súperili na trhu čo sa týka zisku a udržania zákazníkov, čo ich viedlo k rôznym marketingovým a reklamným ťahom.

Posuňme sa v príbehu o viac ako 100 rokov dopredu. V polovici 90. rokov čelila Pepsi veľkej výzve, a síce, udržať sa medzi špičkou na trhu a nedovoliť, aby kľúčovú cieľovú skupinu prebrala Coca-Cola. Išlo o čo najmladších ľudí, ktorí by dokonale šírili reklamu a stali sa dlhoročnými konzumentmi Pepsi, ktorej sa v roku 2023 predá celosvetovo až 154 miliónov kusov.

Prichádzajú body od Pepsi, zbierajte, čo sa dá

V marci 1996 začala Pepsi propagačnú kampaň Pepsi Stuff, ktorá zákazníkom umožnila nazbierať body, za ktoré bolo možné získať výhry ako tričká, bundy, mikiny, horské bicykle a mnohé ďalšie produkty. Tieto body bolo možné získať nákupom produktov Pepsi s nálepkami pripevnenými na obaloch nápoja. Dnes podobný princíp poznáme zo stoviek tovarov, no pred takmer 30 rokmi išlo o jednu z prvých kampaní tohto druhu.

Kampaň bola najväčšia v histórii Pepsi. Na jej mediálnu podporu a propagáciu natočila Pepsi sériu televíznych reklám, ktoré ukazovali, čo môžu ľudia za jednotlivý počet bodov získať. V jednej sa však prerátali, respektíve to riadne prehnali. Konkrétna reklama predvádzala počítačom generovanú stíhačku AV-8 Harrier II značky Pepsi. Úloha bola jasná, ak chcete získať domov vašu vlastnú stíhačku, potrebujete nazbierať 7 miliónov Pepsi bodov, tvrdí CNN.

Za 100 bodov vám Pepsi poslala tričko, za približne 1 400 by ste dostali koženú bundu…a čo za 7 miliónov? Podľa reklamy pristála vojenská stíhačka priamo na vašom dvore, pričom cena tohto typu militarizovanej techniky stála v tej dobe 32 miliónov dolárov. Marketingoví pracovníci a vedenie Pepsi však zabudlo na jednu vec, že na svete sa istotne nájde minimálne jeden človek, ktorý sa pokúsi nejakým spôsobom prísť na to, ako danú úlohu splniť, píše The Guardian.

V prípade stíhačky od Pepsi to bol John Leonard, 20-ročný študent biznisu, ktorý začal úpenlivo premýšľať nad tým, ako sa stať majiteľom vojenského lietajúceho stroja. Mladík mal teda 2 možnosti, no len jedna reálne prichádzala do úvahy. Pravidlá boli nastavené jednoducho, za jeden pohár Pepsi v akejkoľvek prevádzke bol 1 bod, za dvojlitrovú fľašu 2 body, pričom najviac bodov sľubovala kúpa balenia s dvanástimi plechovkami, konkrétne išlo o 5 bodov.

Body nazbieral, no stíhačku nedostal

Ak by sa pustil do kúpy balení 12 plechoviek, musel by spolu kúpiť 16, 8 milióna kusov nápoja, čo by ho vyšlo dokopy na približne 4 milióny dolárov. Pepsi však pre fanúšikov, ktorí majú záujem o produkty z ich katalógu, predstavila aj iný systém. Stačilo nazbierať 15 bodov a Pepsi vám následne vymenila bod za 10 centov. Následne tak mohli ľudia posielať šekom potrebnú sumu. Presne tak to spravil aj Leonard, píše Hustle.

Leonard tak mohol vymeniť 10 centov za jeden bod, no ak chcel reálne stíhačku, musel by mať 700-tisíc dolárov. Mladík, nevedno ako, presvedčil piatich investorov, aby mu požičali dokopy 700 000 dolárov. Leonard poslal šek na 700 008,50 dolárov, vrátane 10 dolárov za dopravu a manipuláciu, a 15 bodov podľa pravidiel propagácie. Čakal tak, že čoskoro sa stane majiteľom bojového stroja. Nestalo sa, miesto toho sa začala séria sporov a súdnych konaní o tom, kto má pravdu a kto zlyhal.

Samozrejme, firma Pepsi si šek neuplatnila a zároveň odmietla dodať mladému pánovi stíhačku aj napriek tomu, že to v televíznom spote sľubovali. Hlavný dôvod od Pepsi znel, že reklama obsahujúca stíhačku bola len sranda a výmysel, ktorý mal pobaviť, nie reálne motivovať. Navyše, v tej dobe ani nebolo možné, aby obyvateľ USA len tak vlastnil doma v garáži stíhačku. Jedinou možnosťou bolo, že by lietadlo bolo dodané bez všetkých armádnych a zbrojných systémov, čo by však znemožnilo jeho vertikálne pristávanie a vzlietnutie.

Súdny proces

John Leonard tak žaloval Pepsi za klamstvo a žiadal, aby mu dali stíhačku za viac ako 30 miliónov dolárov. Súd, ktorému predsedala sudkyňa Kimba Wood, zamietol Leonardove nároky.

Súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že hodnota údajnej zmluvy ukazovala, že sa na ňu vzťahovali ustanovenia zákona o podvodoch, ale požiadavka zákona na písomnú dohodu medzi stranami nebola splnená, takže zmluva v podstate ani nikdy nevznikla. Pri odôvodňovaní svojho záveru, že reklama bola očividným žartom spoločnosti Pepsi, dodali, že predstava cestovania do školy v bojovom lietadle je prehnaná fantázia dospievajúcich ľudí.

Leonard neuspel ani na odvolávacom súde Spojených štátov amerických. Celý proces sa skončil v pomerne krátkom čase. Pepsi nikdy neodovzdala Johnovi Leonardovi žiadnu stíhačku, šek si neuplatili, pričom nedostali ani súdny príkaz na akúkoľvek refundáciu, keďže podľa súdu neporušila spoločnosť žiaden zákon. Nadnárodná spoločnosť však ponúkla Leonardovi mimosúdne vyrovnanie v hodnote 700-tisíc dolárov, no ten to odmietol, píše Market Realist.

Navyše, reklama so stíhacím lietadlom bola v televízii vysielaná aj naďalej, no tentoraz stanovili počet bodov na 700 miliónov, čo bolo doslova nereálne na splnenie. Na záver reklamného spotu tiež dodali, že ide o vtip.

Takto skončil prípad, ktorý svojou jedinečnosťou motivoval aj filmárov, ktorí v novembri 2022 vydali na platforme Netflix štvordielny dokument s názvom Pepsi: Where’s my Jet? (Pepsi: Kde je moja stíhačka?). Reklama z polovice 90. rokov možno pomohla Pepsi krátkodobo dostať sa na vrchol rebríčkov predaja, no od roku 2004 je na 1. mieste neustále Coca-Cola, ktorej zárobky sú v porovnaní s Pepsi ročne vyššie o desiatky miliónov dolárov.