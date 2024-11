Penzisti, ak nechcete stratiť nárok na dôchodok, nespravte túto chybu. Pozor si dajte aj na túto výnimku

Mnohí si myslia, že keď začnú poberať dôchodok, skončia im všetky povinnosti. Nie je to však tak. Existuje totiž viacero vecí, ktoré sú dôchodcovia povinní oznámiť Sociálnej poisťovni. Navyše, predčasní starobní dôchodcovia si musia dávať veľký pozor na to, aby nespravili zásadnú chybu, ktorá by ich pripravila o peniaze.

Ako informuje Sociálne poisťovňa na jej webe, predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr, ako dovŕši svoj dôchodkový vek. Nárok naň majú ľudia, ktorí získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú im najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo získali potrebné odpracované obdobie a suma ich predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Na čo by ste si mali dať pozor

Aby ste mohli poberať predčasný dôchodok, musíte splniť ešte jednu podmienku. Sociálna poisťovňa upozorňuje: „Musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.“

To znamená, že ak ste poberateľom predčasného starobného dôchodku a vznikne vám povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vám zanikne.

Uzatvoriť však môžete dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, avšak len vtedy, ak si z dohody uplatníte výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie (podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) a príjem z tejto dohody v kalendárnom roku nepresiahne 2 400 eur.

Existuje však ešte jedna výnimka, o ktorej mnohí netušia.

Existuje výnimka