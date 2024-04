Pellegrini sa vzdá postu predsedu Hlasu aj členstva v strane: Predsedom parlamentu môže byť jeden z týchto politikov

Víťaz prezidentských volieb Peter Pellegrini sa vzdá funkcie predsedu Hlasu-SD aj členstva v strane. Chce byť nadstraníckym prezidentom. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Zatiaľ nepovedal, kto ho nahradí vo funkcii. Deklaroval spoluprácu s vládou pri pomoci občanom. Ak by konala v rozpore s Ústavou SR, ako prezident bude mať podľa vlastných slov povinnosť sa ozvať.

„Ja sa vzdám aj postu predsedu a vzdám sa aj členstva v Hlase-SD, aby som dodržal nepísanú tradíciu,“ skonštatoval Pellegrini. Neobáva sa o budúcnosť strany, nevidí dôvod ani na spájanie strany s niekým iným. Je presvedčený, že strana vygeneruje jedného schopného kandidáta, ktorý bude na sneme schválený ako predseda. Navrhovať bude niekoho z podpredsedov či generálneho manažéra strany.

Naďalej deklaruje aj stabilitu vládnej koalície a pripravenosť ministrov Hlasu-SD napĺňať svoj program. Dodal, že v koalícii sa musia dohodnúť aj na jeho nástupcovi vo funkcii predsedu Národnej rady (NR) SR. Všetko podľa jeho slov vyriešia do inaugurácie nového prezidenta, ktorá je plánovaná na 15. júna

Skonštatoval, že po nástupe do prezidentského úradu chce mať s vládou konštruktívny vzťah. Deklaruje jej podporu v pomoci ľuďom a pri krokoch pre lepšiu budúcnosť krajiny. „Tam, kde sa vláda odkloní od týchto vecí alebo by chcela robiť niečo, čo je v rozpore s ústavou, ako prezident budem mať povinnosť sa ozvať,“ podčiarkol. Dodal, že po nástupe do funkcie by uvítal aj skoré stretnutie všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov.

Pellegrini sa zároveň poďakoval všetkým občanom, ktorí využili svoje právo voliť a ocenil vysokú volebnú účasť. Výsledky podľa neho ukázali aj to, že sa ľudia prestali hanbiť za svoj názor. Svoju výhru berie ako veľký záväzok voči občanom.

Pred inauguráciou bude mať Hlas snem, kde si zvolia predsedu strany

Pred inauguráciou Petra Pellegriniho za prezidenta bude mať Hlas-SD veľký snem, kde budú voliť nového predsedu strany. Pre médiá to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Verí, že bude zvolený dobrý predseda strany, ako je aktuálne Pellegrini.

„Som sociálny demokrat telom aj dušou, vždy som bol ľavičiar a ja sa vždy snažím iba robiť svoju robotu na maximum tak, ako som sa snažil urobiť ako opozičný poslanec, teraz ako minister vnútra, aj ako generálny manažér strany sa budem snažiť o to, aby strana bola na výslní a aby atakovala popredné priečky aj v rámci všetkých predvolebných preferenčných prieskumov,“ skonštatoval Šutaj Eštok.

Za stranu chce garantovať, že bude pevnou súčasťou vládnej koalície, že všetkých 27 poslancov bude podporovať vládnu koalíciu a že chcú zabezpečiť lepší, pokojnejší a bezpečnejší život ľuďom. Šutaj Eštok deklaroval, že Hlas sa „nestratí niekde“ v strane Smer-SD.

Na otázku, kto nahradí Pellegriniho na poste predsedu parlamentu, Šutaj Eštok neodpovedal. Ministerka hospodárstva Denisa Saková aj minister investícií Richard Raši (obaja Hlas-SD) sú na svojich pozíciách podľa neho perfektní. „Takže je to ťažká voľba, kto z nich by mal prísť na pozíciu predsedu parlamentu,“ podotkol.

Minister vnútra je zároveň rád, že Slovensko má po desiatich rokoch proslovenského prezidenta. Voľby podľa neho ukázali, že Slováci chcú v krajine pokoj, nechcú byt zatiahnutí do vojenských konfliktov, dôverujú vládnej koalícii a jej krokom. „Iba tie výsledky, ktoré prinesiete ľuďom v rámci vládnutia, vám potom garantujú to, že sa to ocení v parlamentných voľbách a ja som opäť rád, že referendum o vláde po šiestich mesiacoch dopadlo ešte úspešnejšie ako samotné septembrové voľby,“ skonštatoval.