Pellegrini pripustil, že sa môže stať, že referendum nebude platné. Toto je podľa neho dôvod nižšej účasti

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini pripustil, že sa môže stať, že referendum nebude platné. Sám vníma, že účasť je nižšia, než napríklad v komunálnych voľbách. Uviedol to na tlačovej besede po tom, ako sa referenda zúčastnil.

Traja najvyšší ústavní činitelia, teda prezidentka, predseda vlády a predseda Národnej rady SR, podľa neho svojou neúčasťou odkázali občanom, že inštitút referenda je zbytočný a nemajú sa ho zúčastniť. Považuje to za nie dobrý signál a myslí si, že urobili chybu, keď sa nezúčastnili na referende. To, že jedna z opozičných politických strán sa usilovala sprivatizovať si referendum podľa Pellegriniho môže ovplyvniť výsledok, keďže nie každý sympatizuje s touto politickou stranou.

Tí, ktorí označujú referendum za zbytočné, sa podľa Pellegriniho mýlia, keďže môže nastať situácia, že politické strany sa na budúci týždeň nedohodnú na novele ústavy, keďže neustále prichádzajú s rôznymi pripomienkami či doplňujúcimi návrhmi. Naopak, dané referendum je podľa neho jedno z najvýznamnejších v histórii Slovenska, a ak by bolo platné, pomohlo by upokojiť situáciu v krajine. Rozhodnutím občanov by sa ústava zmenila tak, že by mohlo byť skrátené volebné obdobie a poslanci by sa potom venovali len hľadaniu termínu, myslí si Pellegrini. Nerobili by si z ústavy trhací kalendár a nepodmieňovali by svoje hlasovanie rozličnými podmienkami.

Pellegrini sa tiež vyjadril, že mnohí od účasti v referende odrádzajú, no on je toho názoru, že kampaň by skôr mala byť vedená tak, či hlasovať za alebo proti položenej otázke. Verí tiež, že ako občania si v budúcnosti osvojíme inštitút referenda a bez ohľadu na to, čo bude predmetom referenda, zúčastníme sa na ňom. Netrúfol si odhadovať dnešný výsledok.

Robert Fico hlasoval hneď ráno