11-ročné dievča bolo znásilnené a otehotnelo. Interrupciu jej zakázali, s adopciou musí súhlasiť násilník

Ďalšie smutné svedectvo k téme interrupcií prichádza tentokrát z Brazílie. 11-ročné dievčatko zažilo znásilnenie, po ktorom zostalo tehotné. Namiesto riešenia jej možných psychických tráum sa stretla s odmietnutím podstúpenia umelého prerušenia tehotenstva. Dieťa teda musí porodiť a ak sa o neho nechce starať a chce uprednostniť adopciu, musí dostať súhlas od jeho otca, píše New York Post. Zdôrazňujeme ešte raz, že dievča je maloleté.

Otázka interrupcií rozdeľuje spoločnosť. Kým sa niektoré krajiny posúvajú vpred, z ďalších do sveta prichádzajú správy, akou je aj táto. Potraty sú v Brazílii zakázané, s výnimkou tých po znásilnení alebo ohrozujúcich život matky. Napriek tomu, že dievča spadá do prvej kategórie, stretlo sa s problémom.

Interrupciu už „nestihla“

Minulý mesiac bolo do nemocnice v Santa Catarine v Brazílii privezené dievča, ktoré si prešlo hrozným incidentom. K jej znásilneniu došlo v rodinnom dome. Lekári odmietli vykonať interrupciu, pretože bola v 22. týždni tehotenstva, čím prekročila limit nemocničného poriadku o 2 týždne.

Prípad sa posunul na súd, kde sa ale očakávanej pomoci dievča nedočkalo. Sudkyňa súhlasila s rozhodnutím nemocnice a nariadila jeho umiestnenie do núdzového zariadenia, aby bolo chránené pred ďalším možným zneužívaním.

S adopciou musí súhlasiť otec

11-ročné dievča je po tomto incidente nútené stať sa mamou. Na inom pojednávaní sa otvorila otázka adopcie, ktorú by mohlo zvážiť. No tu padla zo strany súdu otázka súhlasu otca dieťaťa s tým, ak by bolo dané na adopciu.

Kým na mape sveta právneho statusu interrupcií je väčšina Európy znázornená modrou farbou, ktorá znamená legálne interrupcie, Južná Amerika je na tom inak. Vo väčšine jej krajín sa stretáva s neprijatím.