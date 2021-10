PCR testy odhalili 1216 pozitívnych, pozitivita stúpa. Zvýšil sa aj počet obetí, zomrelo 12 pacientov

Na Slovensku vo štvrtok (30.9) pribudlo 1216 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 9 308 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 413 723 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 724 414 ľudí. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. Počet hospitalizovaných sa zvýšil, v nemocniciach je 592 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 12 649, pribudlo 12 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb a to o 2042, momentálne ich je 2 452 598.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji, kde potvrdili 265 prípadov. V Žilinskom kraji pribudlo 248 pozitívne testovaných, v Košickom 244 a v Banskobystrickom 120. Trnavský kraj zaznamenal 109 nových prípadov, Bratislavský 90, Trenčiansky 74 a Nitriansky 66.

Na Slovensku sa za uplynulý deň vykonalo 17 658 antigénových testov, z ktorých pribudlo 245 pozitívnych prípadov. Z nich tvorili nezaočkovaní alebo len čiastočne zaočkovaní ľudia celkovo 72 percent, v prípade PCR testov to bolo rovnako 72 percent. Údaje potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Očkovanie 3. dávkou

Očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by sa mohlo spustiť v najbližších dňoch. Prístupné bude najmä pre ľudí so zníženou imunitou. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre pediatriu Elena Prokopová o tom informovala vo štvrtok na tlačovej konferencii.

“Pacienti budú potrebovať na očkovanie treťou dávkou odporučenie od špecialistu alebo všeobecného lekára,” priblížila Prokopová. Prísť môžu do ktoréhokoľvek očkovacieho centra, kde sa skontroluje, či spĺňajú kritériá. Prihlásiť sa budú môcť aj cez portál Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Ako vyplýva zo súčasného usmernenia MZ SR, tretia dávka je určená očkovaným vektorovými i mRNA vakcínami proti ochoreniu COVID-19.

Ministerstvo odporúča, aby medzi prvými dostali tretiu dávku vakcíny zdravotnícki pracovníci, imunosuprimovaní či kompromitovaní pacienti, teda napríklad pacienti s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a podobne, ďalej klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, pacienti vo veku 60 a viac rokov a následne všeobecná populácia nad 18 rokov. Odporúčané poradie skupín môže byť podľa MZ SR priebežne upravené.

Rúška už na základných školách nebudú v triedach povinné

Žiaci na základných školách by v triedach počas vyučovania nemuseli nosiť rúška. V spoločných priestoroch chodieb a jedálne by mali mať prekryté dýchacie cesty. Na štvrtkovom rokovaní sa na tom zhodlo konzílium odborníkov. Oznámila to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre pediatriu Elena Prokopová.

Očakáva sa, že hlavný hygienik SR Ján Mikas by mohol vydať vyhlášku, ktorá by do platnosti mohla vstúpiť budúci týždeň. Zmena by sa nemala dotknúť stredoškolákov, keďže odborníci predpokladajú, že majú viac kontaktov. Pre nich povinnosť nosiť prekryté horné dýchacie cesty naďalej platí, rovnako však platia aj výnimky definované Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Prokopová však pripomenula, že ak dieťa má určité zdravotné prejavy ochorenia, napriek negatívnemu antigénovému testu do školy chodiť nemá. Poukázala aj na možnosť využitia PCR testovania v prípade príznakov zadarmo.