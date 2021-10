Situácia sa zhoršuje, začínajú prísnejšie kontroly. Natrafiť môžete na políciu aj hygienu, hrozia pokuty

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) spoločne s políciou zintenzívňujú mimoriadne kontroly dodržiavania protiepidemických opatrení podľa platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia. TASR o tom vo štvrtok informoval ÚVZ SR.

Kontroly sa sústreďujú na dodržiavanie opatrení v prevádzkach verejného stravovania, prevádzkach potravín, v ubytovacích zariadeniach, prevádzkach fitness, wellness, či ďalších zariadeniach starostlivosti o ľudské telo v červených a horších okresoch.

Dozor nad rešpektovaním protiepidemických pravidiel uskutočňujú aj pri organizovaní hromadných podujatí, ako sú športové či kultúrne udalosti, diskotéky, svadby alebo oslavy v prevádzkach, informoval ÚVZ. Plánované kontroly však uskutočňujú regionálne úrady aj v lepšie zafarbených okresoch.

RÚVZ týždenne vykonajú v priemere do 2000 plánovaných kontrol prevádzok, ako sú napríklad maloobchodné predajne, prevádzky verejného stravovania, fitness centrá, obchodné domy, ubytovacie zariadenia a podobne. V súčinnosti s políciou sa má počet týchto kontrol navýšiť. Nevyhýbajú sa ani kontrole a dodržiavaniu domácej karantény.

Epidemiologická situácia sa zhoršuje

Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa mierne zhoršila, Slovensko vstúpilo do tretej vlny pandémie. Od pondelka (4. 10.) bude v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, 13 okresov. Červených bude 39 okresov a oranžových 27. Na umelej pľúcnej ventilácii je 56 pacientov. Stúpol však počet ľudí, ktorí mali záujem dať sa zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Vo štvrtok o tom informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.

“Výraznejšia sa zhoršila situácia v Kysuckom Novom Meste a Čadci,” povedal Mišík s tým, že ak sa situácia bude naďalej zhoršovať, tak región by mohol ísť až do čiernej farby. V okresoch Stará Ľubovňa a Skalica došlo podľa Mišíka k stabilizácii. Výraznejšie nárasty podľa neho vidieť v okrese Detva, Stropkov a Svidník.

“Za uplynulý týždeň denne pribúdalo priemerne 1200 denných prípadov. Za sedem dní sa prijalo do nemocníc takmer 400 pacientov. Aktuálne je hospitalizovaných 453 pacientov s potvrdenou diagnózou COVID-19, je to nárast o takmer 40 percent oproti minulému týždňu,” skonštatoval Mišík. Podľa neho nárast bol zaznamenaný aj medzi pacientmi na umelej pľúcnej ventilácii.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová poznamenala, že ideme do tretej vlny pandémie, ktorá bude podľa všetkého ešte horšia ako druhá v počte pozitívnych ľudí. Poukázala na to, že tretia vlna bude stáť na zdravotníkoch, ambulanciách a nemocniciach a na tom, ako to budú zvládať.