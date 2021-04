Patríte medzi ľudí, ktorí spia menej ako 6 hodín denne? Vedci majú správy, ktoré vás nepotešia

Vedci však neustále prichádzajú s novými zisteniami, ktoré ukazujú, aká je spánková hygiena dôležitá. V súčasnosti sa venujú najmä otázke, ako nedostatok spánku ovplyvňuje naše kognitívne schopnosti. Môže nekvalitný spánok zapríčiniť napríklad Alzheimerovu chorobu či demenciu?

Môže nedostatok spánku zapríčiniť demenciu?

Štúdie týkajúce sa spánku a jeho kvality či kvantity majú svoje nevýhody. Napríklad, výskumy často trvajú príliš krátko, odborníci nesledujú účastníkov výskumu dlhodobo. Neraz sa výskum zameria napríklad len na seniorov a výpovede o kvalite ich spánku. Demencia či iné kognitívne ťažkosti sa však môžu prejavovať postupne aj desiatky rokov. Prvé príznaky sa môžu objaviť aj v skoršom veku, nielen v starobe, píše portál Science Alert.

V najnovšom výskume sa však vedci zamerali na to, ako nás ovplyvňuje spánok v rokoch predtým, než dosiahneme starobu, informuje štúdia publikovaná v časopise Nature Communications. V rámci výskumu sa odborníci pozreli na výsledky dlhodobej štúdie s názvom Whitehall II, ktorej súčasťou bolo 10-tisíc britských úradníkov. Štúdia Whitehall bola prvýkrát odštartovaná ešte v roku 1967 a poskytuje dostatok údajov na to, aby mohli vedci hľadať súvislosť medzi kvalitou a kvantitou spánku a nástupom kognitívnych ťažkostí vo vyššom veku.

Výsledky hovoria podľa vedcov jasne. Ľuďom, ktorí spali málo vo veku 50, 60 a 70 rokov, hrozilo v starobe až o 30 % vyššie riziko vzniku demencie ako ľuďom, ktorí si dopriali dostatočné množstvo spánku. Je však dôležité podotknúť, že v tomto prípade vedci objavili len koreláciu. Neznamená to, že v každom z prípadov bol nedostatok spánku priamou príčinou demencie.

Nikdy nie je neskoro zmeniť životný štýl

Čo sa dĺžky spánku týka, normálny spánok mal podľa odborníkov trvať aspoň 7 hodín. Dlhý spánok trvá 8 a viac hodín. Za nedostatok spánku sa považuje 6 a menej hodín, pričom práve ľuďom, ktorí spali menej ako 6 hodín denne, hrozilo vyššie riziko vzniku demencie. Za ďalší problém považujú vedci fakt, že nielen spánok ovplyvňuje kognitívne schopnosti, funguje to aj naopak. Ľudia trpiaci počiatočným štádiom demencie majú často zhoršenú kvalitu spánku.

Fakt, že spánok a demencia sa navzájom ovplyvňujú, nie je pre vedcov až takým prekvapením. Demencia je totiž zapríčinená zmenami v mozgu a spánok na mozog vplýva do značnej miery. Nekvalitný spánok teda môže zapríčiniť, že mozog bude zraniteľnejší a náchylnejší na neurodegeneratívne ochorenia. Čo sa však demencie týka, stále predstavuje pre odborníkov do istej miery záhadu. Avšak to najmenej, čo môžeme pre svoje zdravie (aj to budúce) urobiť, je upraviť svoj životný štýl k lepšiemu.