Patrí kečup alebo horčica do chladničky? Lekár vysvetľuje dilemu, varuje pred týmito potravinami

Ľudia v 21. storočí riešia množstvo menej aj viac závažných životných otázok, na ktoré im nikto nedokáže poskytnúť jednoznačnú odpoveď. Aktívne rozoberaná dilema sa týka aj toho, či kečup a horčica patria do chladničky alebo nie. Známy vedec a lekár však konečne zverejnil odpoveď, na ktorú všetci čakali.

Kečup, horčica, arašidové maslo či džem patria k základným potravinám v takmer každej domácnosti. Niektorí ľudia si nedokážu predstaviť skladovať ich inde než v chladničke. Existujú však aj takí, ktorí spomenuté ingrediencie držia od chladu čo najďalej. Ako je to teda správne? Pre News.au rozlúštil túto záhadu Dr. Zac Turner.

Doktor Zac Turner sa v profesijnom živote venuje biomedicíne a všetkému, čo súvisí so zdravým životným štýlom. V jeho rubrike na News.au, kde raz do týždňa odpovedá na rôzne otázky fanúšikov, dostal tentokrát za úlohu navždy ukončiť dilemu, či kečup a podobné potraviny patria do chladu alebo nie.

Radšej sa posaďte, poradil ľuďom doktor Turner

„V prvom rade, základným prístupom je uvedomiť si, že každý má iné preferencie. To je, samozrejme, v poriadku. Inou cestou je však zistiť, ktorý spôsob je správny a neriadiť sa podľa väčšiny,“ načal Turner.

„Dúfam, že sa k tomu posadíte, pretože vám musím povedať, že kečup, horčica, BBQ omáčka či arašidové maslo nemusia byť skladované v chladničke. Kečup a podobné potraviny sú spracovávané s vysokou kyslosťou, čiže je tam minimálne riziko vzniku baktérií, ktoré sa tvoria pri zlom skladovaní jedla. Tieto potraviny môžete držať mimo chladu aj po otvorení,“ uviedol lekár veci na pravú mieru.

Zac Turner opisuje, že arašidové maslo a ďalšie spomenuté potraviny neobsahujú veľa vody, čo sťažuje vznik a rozšírenie baktérií. Má ísť o takzvané stabilné potraviny, ktoré teda môžeme podľa Turnera držať mimo chladu aj po otvorení.

Mali by sme čítať etikety a dávať si pozor na tieto jedlá

Aj keď si bol Turner vo svojich tvrdeniach absolútne istý, stále dodáva, že povinnosťou pre konzumenta je dôkladne si prečítať etiketu na každej potravine a tak zistiť podmienky jej skladovania.

„Vždy keď ku mne príde pacient a má otravu jedlom, tvrdí, že nechápe, z čoho to dostal. Vždy odpoviem, že ja teda chápem. K otrave jedlom dochádza, keď je jedlo kontaminované baktériami počas skladovania, manipulácie alebo varenia. Niekedy môže kontaminované jedlo vyzerať, voňať a chutiť normálne,“ tvrdí lekár.

Podmienky skladovania nielen kečupu, horčice, džemu a ostatných podobných potravín je extrémne dôležité najmä kvôli baktériám, ktoré sa v istých podmienkach dokážu množiť rýchlym tempom. Turner svoj príspevok zakončil radou, na aké potraviny by sme si mali pri skladovaní a spracovaní dávať pozor.

„Existujú vysoko rizikové potraviny, pri ktorých musíte byť opatrní. Ak vám vaše vnútro hovorí, aby ste to nejedli, mali by ste ho počúvať. Tieto vysoko rizikové potraviny zahŕňajú surové a varené mäso, mliečne výrobky, vajcia, morské plody a potraviny pripravené na konzumáciu,“ dodal Turner.