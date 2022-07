Rekordérka pokorila ďalšiu obrovskú výzvu. Iba za 8 minút zjedla 8 000 kalórií v mamutích anglických raňajkách

Bežný človek by takéto množstvo jedla na jedno posedenie zjesť nedokázal, a to aj ak by mal na to neobmedzený čas. 32-ročná Leah Shutkever však nielenže túto gigantickú porciu zjedla bez väčších problémov, ale vytvorila aj rekord v rýchlosti. Raňajky skonzumovala za 8 minút a dve sekundy.

V kontraste k tomu, by si mnohí mohli myslieť, že Leah bude mať nadváhu. Opak je však pravdou. Držiteľka 27 Guinnessových rekordov si udržiava štíhlu líniu napriek tomu, že dokáže zjesť neuveriteľne obrovské množstvá za ešte neuveriteľnejší krátky čas.

8-tisíc kalórií za 8 minút

Ako uvádza britský Mirror, v najnovšej výzve Leah pokorila predchádzajúci rekord 12 minút a 50 sekúnd. A čo vlastne Leah dostala pred seba?

Raňajky o celkovej energetickej hodnote 8-tisíc kalórií obsahovali 5 vajíčok pripravených ako volské oko, 5 párkov, 5 porcií slaniny, 5 paradajok, 5 vyprážaných zemiakových placiek, 5 porcií čierneho pudingu, ďalej 5 toastov, 5 porcií fazule a 5 porcií šampiňónov.

Mamutie raňajky dokázala zjesť za 8 minút a v Bicester Bean Café, kde sa raňajky podávajú, stanovila rekord, ktorý sa len tak neprekoná. Aj majiteľka samotnej kaviarne zostala v úžase: „Stále som v šoku. Bola som úplne unesená tým, aká je štíhla, krásna a ako to jednoducho zvládla,“ povedala Aly Clifton.

Majiteľka, ktorá vlastní prevádzku v Oxfordshire priznala, že Leah bola jediná žena, ktorá sa na výzvu podujala a hneď aj vytvorila rekord. Mimochodom, tieto raňajky stoja 25 libier a ten, kto ich dokáže zjesť do 45 minút, ich má zadarmo.

Leah je fitness trénerka a aby mohla konzumovať takéto veľké porcie, tak cvičí každý deň. Vďaka svojej schopnosti je z nej tiež úspešná influencerka a svojich sledovateľov na Instagrame či na YouTube často zásobuje fascinujúcimi videami z jej stravovania.

Svoj talent objavila vtedy, keď ju brat zobral na jedácku výzvu, ktorej sa zúčastnil. Ona sa jej teda zúčastnila tiež a na prekvapenie všetkých ju bez problémov vyhrala.