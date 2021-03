Parlament apeluje na vládu, aby umožnila aj bohoslužby vonku z návrhu poslanca Tarabu. Vraj je pekné počasie

Parlament vyzval vládu na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých by sa mali umožniť bohoslužby počas veľkonočných sviatkov aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a hygienických opatrení. Vyplýva to z procedurálneho návrhu nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý schválilo plénum v stredu dopoludnia. Poslanec to odôvodnil pekným počasím.

Tarabov návrh podporilo zo 133 prítomných 71 poslancov, proti boli štyria a zdržali sa 46 poslanci. Výzvu podporili zväčša opoziční poslanci, ako aj viacerí poslanci Sme rodina. Za Tarabov návrh hlasovalo aj niekoľko poslancov klubu OĽANO.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) reagoval, že výzva nie je záväzkom, ale ide podľa neho o pochopiteľnú deklaráciu. Poslanci si podľa neho uvedomujú, že sa blížia veľkonočné sviatky, ktoré sú pre veriacich ľudí veľmi dôležité. “Už z formulácie uznesenia je zrejmé, že to nebude mať praktický dopad,” skonštatoval. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) dodala, že na zasadnutí vlády v stredu schválili individuálnu duchovnú službu počas sviatkov. Malo by to byť však podľa nej povolené len v rámci okresu.

Schválili ďalšie výnimky zo zákazu vychádzania

Výnimky zo zákazu vychádzania sa rozšíria o ďalšie dva body. Platiť bude na cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti a cestu späť. Dodržiavať sa však budú musieť protiepidemiologické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. V stredu na svojom rokovaní to schválil vládny kabinet.

“Máme veľké uznesenie, v ktorom sú konkrétne body. My len špecifikujeme tieto body. Jeden bod nevylučuje druhý, takže platia všetky body. Takže, ak hovoríme, že máme zákaz cestovania medzi okresmi, tak žiaden bod vám neumožňuje to prekračovať,” odpovedal zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger (OĽANO) po rokovaní vlády na otázku, či sa neobáva toho, že ľudia budú cestovať medzi okresmi s tým, že ako dôvod uvedú cestu za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti.

Detaily podľa neho budú upravené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. “Môžeme mať najlepšie opatrenia, ak ich ľudia nebudú dodržiavať, tak nám to nepomôže,” uviedol s tým, že zároveň vyzýva ľudí, aby dodržiavali opatrenia nie preto, že to chce štát, ale aby chránili zdravie seba, rodiny a priateľov. Podľa Hegera je výnimka zo zákazu vychádzania stanovená na to, aby ľudia v prípade, že to potrebujú, vyhľadali duchovnú starostlivosť. Verí, že ľudia to obchádzať nebudú. Tvrdí, že ide o odporúčanie konzília odborníkov.