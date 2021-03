AKTUÁLNE: Vláda schválila miernejšie opatrenia na Veľkú noc. Od zajtra sa otvárajú kostoly

Ako informujú Hospodárske noviny, vláda schválila a odobrila zmiernenie opatrení, ktoré sa týkajú kostolov. Na Veľkú noc budú otvorené, no nie klasicky, ako sú veriaci zvyknutí.

Vláda po naliehaní cirkvi od zajtra uvoľňuje niektoré opatrenia. Po stretnutí s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským avizoval dočasný minister zdravotníctva Eduard Heger, že kostoly sa môžu na sviatky otvoriť. Ako ďalej informujú HN, nepôjde o klasické omše, ale do kostola môžu ľudia chodiť individuálne “za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti.” Pôjde teda o výnimku zo zákazu vychádzania.

Okrem toho schválili aj ďalšiu výnimku zo zákazu vychádzania, a to na účel pobytu v prírode pre držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a na cestu späť. Rovnako aj v tomto prípade bude dôležité dodržiavať protiepidemiologické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. Obe výnimky budú platiť od štvrtka 1. apríla.

Vyhlášku ešte musí vydať hlavný hygienik

Po rokovaní vlády Eduard Heger uviedol, že individuálnu duchovnú službu odobrili odborníci z konzília. Stále platí zákaz cestovania medzi okresmi, ľudia by to mali mať na pamäti. Problém v tom, že vláda odobrila návštevu kostolov počas sviatkov, nevidí. Hlavný hygienik ešte musí vydať vyhlášku, toto rozhodnutie vlády podľa Hegera ešte nič neznamená.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) uviedol, že ľudia by si mali uvedomiť, že nemajú cestovať medzi okresmi. “Táto osobná potreba nebude patriť medzi tie, ktoré ľudia budú môcť využívať na to, aby sa presúvali počas Veľkej noci a išli za týmto účelom z okresu do okresu,” priblížil. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) očakáva, že ľudia budú chodiť za individuálnou duchovnou starostlivosťou do svojich farností v rámci okresu a nebudú to zneužívať na to, aby sa presúvali po celom Slovensku.

Budú aj bohoslužby? Vraj je pekné počasie

Národná rada vyzvala vládu na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých sa budú môcť počas veľkonočných sviatkov konať bohoslužby aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a dodržiavania hygienických opatrení. Poslanci totiž schválili procedurálny návrh Tomáša Tarabu (nezaradený). Vedenie parlamentu by malo teraz schválený procedurálny návrh tlmočiť vláde. Poslanec to odôvodnil pekným počasím.

Tarabov návrh podporilo zo 133 prítomných 71 poslancov, proti boli štyria a zdržali sa 46 poslanci. Výzvu podporili zväčša opoziční poslanci, ako aj viacerí poslanci Sme rodina. Za Tarabov návrh hlasovalo aj niekoľko poslancov klubu OĽANO.

Predlžuje sa platnosť testu

Negatívnym výsledkom RT-PCR a antigénového testu sa bude možné preukázať do nedele 11. apríla, ak bol test vykonaný v období od štvrtka 1. apríla do nedele 4. apríla. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na dnešnom rokovaní schválila vláda. Zároveň bývalý premiér Igor Matovič na Facebooku oznámil, že “záchranári dostanú spätne od 1. marca špeciálny covidový príplatok – v priemere 350 eur na mesiac”.