Parazit postihujúci psy sa začal šíriť po Amerike. Ľuďom, ktorí sa ním nakazia, spôsobuje rakovinu

V Severnej Amerike sa za posledné desaťročia začal šíriť zriedkavý parazit. Prípady zachytili najmä v niektorých častiach Kanady. U ľudí napadnutých parazitom sa začína rozvíjať rakovina pečene.

Tím vedcov z univerzity v Alberte tvrdí, že provincia Alberta nachádzajúca v západnej Kanade sa stala severoamerickým ohniskom zriedkavej infekcie parazitom známym ako ľudská alveolárna echinokokóza, uvádza portál IFL Science.

Z dvoch prípadov na 17

Pred rokom 2013 v celej Severnej Amerike evidovali iba dva prípady infekcie u ľudí. V novej štúdii uverejnenej v American Journal of Tropical Medicine and Hygiene však vedci identifikovali až 17 prípadov v Alberte počas rokov 2013 až 2020.

Vedci sa domnievajú, že parazit sa do Ameriky dostal psami dovezenými z Európy, kde je síce toto ochorenie takisto zriedkavé, no preukázané.

“U kojotov v Calgary a Edmontone sa zistilo, že až polovica populácie nesie v sebe tohto parazita. Nový kmeň sa teda zdá byť nákazlivejší,” uviedol vo vyhlásení vedúci štúdie Stan Houston, expert na infekčné choroby z Albertskej univerzity.

Vytvára nádory

V typickom životnom cykle žije parazit podobný pásomnici neškodne v tenkom čreve psovitých šeliem, zvyčajne kojotov a líšok, ale aj domácich psov, kde kladie vajíčka. Keď sa vajíčka dostanú so stolicou von, a tie sú následne zožrané hlodavcami, rozvíja sa ochorenie a vedie k cystotvorným nádorom v pečeni, ktoré nakoniec zviera usmrtia.

Ak vajíčka prehltnú ľudia, deje sa v podstate to isté. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb môžu ľudia trpiaci touto infekciou trpieť vznikom nádorov v pečeni a tiež v pľúcach, menej často v kostiach, obličkách, slezine, svaloch a v centrálnom nervovom systéme.

Nepríjemné je tiež to, že ochorenie je u ľudí ťažké spozorovať, pretože sa maskuje za iné choroby. Príznaky bývajú tiež neurčité, zvyčajne ide o nešpecifikovanú bolesť, žltačku, slabosť či stratu hmotnosti.

Operácia alebo antiparazitiká

V prípade, že parazit nie je liečený, môže zabiť ľudského hostiteľa do 10 až 15 rokov. Ak je infekcia zachytená včas, je možné operatívne odstrániť postihnutú časť pečene. Dve tretiny pacientov však je diagnostickovaných neskoro a na operáciu už vhodnými nie sú. Týmto pacientom môže pomôcť celoživotná antiparazitívna liečba, ktorá bráni v rozširovaniu, ale parazita nezabije.

Zo 17 pozorovaných prípadov v štúdii žilo 11 z nich vo vidieckych oblastiach, 14 malo domáce zvieratá a šiesti mali oslabenú imunitu. V takmer polovici prípadov bola odhalená diagnóza až pri vyšetrovaní iných chorôb.

Prevencia je dodržiavať jednoduché hygienické opatrenia a to najmä umývanie ovocia a zeleniny, ktoré prišli do kontaktu so zemou. Tiež sa odporúča dôkladné umývanie rúk po kontakte so psami či pri dotyku predmetov, ktoré prišli do kontaktu s hlodavcami alebo divokou zverou.

Vedci jedným dychom ale dodávajú, že ochorenie vyvolané parazitom je veľmi zriedkavé a riziko bezprostredne nehrozí.