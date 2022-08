Paranormal Activity 8 nebude. Podľa tvorcov je však najvyšší čas sériu nadobro ukončiť a toto je dôvod

Filmy Paranormal Activity patria medzi klasiky, ktoré videl snáď každý fanúšik hororov. Producent Jason Blum si však myslí, že posledný diel bol jednoducho strašný. Bol dokonca taký zlý, že ďalší by podľa neho už ani nemal vzniknúť.

Je najvyšší čas s Paranormal Activity skoncovať

Televízny producent Jason Blum si myslí, že je najvyšší čas nadobro sa rozlúčiť s ikonickou hororovou sériou Paranormal Activity. Ako píše portál SYFY, Blum sa za posledných 20 rokov podieľal na vzniku niekoľkých hororových frančíz. V rozhovore pre Variety sa vyjadril, že posledný film s názvom Paranormal Activity: Next of Kin bol jednoducho hrozný.

Pri niektorých filmoch, napríklad pri sérii Halloween, bolo vopred jasné, že spoločnosť Blumhouse natočí len tri nové diely a tam to pre nich skončí (diel Halloween Ends príde do kín už v októbri tohto roka, na výrobu ďalších nemajú práva). Iné sa zdanlivo točia donekonečna a človek má pocit, že už jednoducho stačilo. Blum by bol ochotný sériu znova oživiť, keby režisér prišiel so skvelým nápadom, ako pokračovať ďalej, v tomto momente si však nemyslí, že sa tak stane.

Pred časom sa síce objavili dohady o tom, že niekedy v priebehu budúceho roka sa diváci dočkajú 8. dielu Paranormal Activity, aj tvorca frančízy Oren Peli však potvrdil, že nič také sa momentálne nechystá. Na IMDb sa síce objavili zmienky o Paranormal Activity 8, na Twitteri však napísal, že netuší, kto za nimi stojí a prečo sa vôbec takéto informácie šíria.

Horory na pokračovanie vraj v skutočnosti nikdy nekončia

Prvýkrát začali Peli a Blum na filme Paranormal Activity spolupracovať okolo roku 2000. Mali nízky rozpočet a dej sa točil okolo nájdených hororových nahrávok, ktoré ukazovali, ako dvojica skúma paranormálne javy, ktoré sa okolo nej dejú. Snímka sa stretla s obrovským úspechom, s čím tvorcovia zrejme nerátali, dokonca sa zaradila medzi najlepšie zarábajúce filmy.

Blum a Peli následne sypali z rukáva jeden diel za druhým, až kým ich plány nezmarila pandémia koronavírusu. Kvôli nej sa Next of Kin nedostal do kín, diváci si ho mohli pozrieť rovno na streamovacej platforme Paramount+.

Zdá sa teda, že na dobu neurčitú sa frančíza Paranormal Activity ukladá na zimný spánok. Hovorí sa však, že horory na pokračovanie v skutočnosti nikdy celkom nekončia. Čakajú len na tú správnu príležitosť, kedy budú môcť opäť vstať z mŕtvych.