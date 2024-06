Pár sa prechádzal po pláži, kým platili výstrahy pred búrkami: Ženu stiahla silná vlna a zmizla, niekoľko dní po nej pátrajú

V nedeľu 16. júna platili v ruskom meste Soči výstrahy pred búrkami. Mladý pár sa v tom čase napriek vysokým a silným vlnám prechádzal po pláži.

Muž so ženou sa držali za ruky, zrazu ich zhodila vlna a chvíľu nato žena zmizla. Ako informovali TN Noviny, len po 20-ročnej Diane aktuálne stále pátra záchranný tím.

Nešťastie zachytili kamery. Pár sa drží za ruky, prechádza sa popri brehu. V pozadí sú vidieť vysoké vlny, ktoré narážajú na pláž, žena napriek tomu ťahá muža viac do mora. V jednom momente prídu vyššie vlny, je vidieť, ako chytí Dianu okolo pása, no i tak padajú.

A young woman was swept into the open sea during a storm in Sochi, Russia

She was on the beach with her boyfriend. At one moment the waves knocked the couple off their feet. The man managed to get out, but the young woman was swept back into the sea by the current.

