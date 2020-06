Pár hľadá kultové miesta zo známych filmov a následne túto scénu zopakuje. Vznikla z toho úžasná fotoséria

Niektoré filmové scény sa nám už doslova vryli do pamäte. Asi by vás veľmi prekvapilo, ak by ste sa dostali na nejaké miesto, ktoré dobre poznáte iba z filmu. Aj keď aj tu na Slovensku máme také lokality, predsa len svetová produkcia ponúka rozmanitejšiu paletu zaujímavých miest.

Secret Famous Places, to je nemecký pár Judith a Robin, ktorí začali pred šiestimi rokmi vyhľadávať špeciálne miesta pre svoju dovolenku. Ich cieľom bolo nájsť miesto zo známych filmov či seriálov a potom scénu z neho čo najlepšie napodobniť. Ako uvádzajú na portáli Bored Panda, nie je to vôbec také jednoduché, ako sa to na prvý pohľad môže javiť.

Musia nájsť čo najpodobnejšie kostýmy, ak ich nemajú, musia si ich kúpiť alebo vyrobiť. Takisto musia nájsť tú najlepšiu polohu, čo môže byť zložité, keďže miesta sa v čase menia a navyše filmári používajú často rôzne efekty.

Zohľadniť musia aj počasie. Nemôžu slnečnú scénu napodobniť počas dažďa alebo vtedy, ak je plná turistov. Tiež niekedy rekonštruujú scénu, pri ktorej majú herci napríklad krátke nohavice, pričom je ale von zima.

Vravia však, že ich vždy veľmi teší, keď sa im fotografia vydarí. Ak sa vám ich tvorba páči, sledujte ich profil na Instagrame alebo na Facebooku, kde nájdete viac fotografií a tiež aj proces ich výroby.

Forrest Gump, Monument Valley, USA

Pán prsteňov, Mount Sunday, Nový Zéland

Game of Thrones, Playa De Itzurun, Zumaia, Španielsko

Elite, Embalse de Los Arroyos, Madrid, Španielsko

Sense8, Reykjavík, Island

Tajný život Waltera Mittyho, Seyðisfjörður, Island

Money Heist, Torrelodones, Španielsko

Ant-Man, San Francisco, USA

Game of Thrones, Gaztelugatxe, Španielsko

Cudzinka, The Devil’s Pulpit, Škótsko

Hry o život: Drozdajka 1, Berlín, Nemecko

10 000 pred Kristom, Queenstown, Nový Zéland

Votrelec: Covenant, Milford Sound, Nový Zéland

Dvojuché kuriatka, Postupim, Nemecko

Diabol nosí Pradu, New York, USA

Star Wars, Comské jazero, Taliansko

Jeden deň, Edinburgh, Škótsko

Šaráda, Paríž, Francúzsko

Priestupný rok, Dublin, Írsko

International, Miláno, Taliansko

Thelma a Louise, Arches National Park, USA

James Bond, Glen Etive, Škótsko

Sissi, Bad Ischl, Rakúsko

La La Land, Los Angeles, USA