Pandemická komisia odporúča prijať nové opatrenia. Zoznam červených krajín sa zatiaľ nemení

Už včera rokovalo konzílium odborníkov o situácii na Slovensku pod vedením ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Cieľom stretnutia bola diskusia o aktuálnej epidemiologickej situácii aj v súvislosti so začiatkom školského roka.

Na Slovensku dnes pribudol rekordný počet nakazených koronavírusom, až 137. Vyšší počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 za štvrtok (3. 9.) Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR predpokladal, pretože v ostatných dňoch sa realizoval početnejší odber vzoriek u kontaktov potvrdených prípadov z monitorovaných ohnísk nákazy. Testovali sa aj osoby prichádzajúce z rizikových krajín, suspektné osoby a ďalšie osoby indikované na testovanie. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Dnes o 10:00 zasadla Pandemická komisia Vlády Slovenskej republiky. Tlačová konferencia bola ohlásená na 15:00. Minister zdravotníctva Marek Krajčí najskôr zhodnotil situáciu na Slovensku. Situácia sa zhoršila v Michalovskom okrese a v okrese Bratislava 1. Čo sa týka Bratislavy, situácia nebola kritická, no spomínaný obvod má na zodpovednosti vysoké množstvo nakazených v celom regióne.

Opatrenia pre rizikové oblasti

V rizikových (červených a oranžových) okresoch Slovenska v červených a oranžových regiónoch odporúča ministerstvo nasledovné:

zákaz hromadných podujatí po 23 hodine do 6:00 s výnimkou svadieb

obmedzenie hromadných podujatí v exteriéroch (nad 500 osôb) aj interiéroch (nad 250 osôb)

odporúča sa aj zákaz konzumácie alkoholu po 22. hodine a zákaz vodných fajok

Na tzv. červenom semafore sú lokality Bratislava I a okres Michalovce. Na oranžovom sa nachádzajú Bratislava II, III, IV, V a okresy Pezinok, Senec, Tvrdošín, Dunajská Streda, Galanta, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Sabinov, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.

Rizikové regióny v zahraničí

Najviac importovaných prípadov zo zahraničia bolo v auguste z Ukrajiny, Chorvátska, Českej republiky aj Srbska. Najviac prípadov narastá v Českej Republike a Rakúsku, situácia je podľa ministra kritická. Stabilizovaná situácia je v Poľsku, zlá je aj na Ukrajine. Zoznam červených krajín sa nemení, pribudli však rizikové regióny.

Ide o Viedeň a riziková ostáva Praha, pribudli aj ďalšie tri. Ostrov Sardínia je taktiež zaradený do kritických oblastí. Čo sa týka Poľska, už je rizikový len jeden región. Epidemiológovia prehodnocujú Bulharsko aj Švédsko, mali by sa dostať do zeleného zoznamu krajín. Naopak, zvažuje sa uzatvorenie hraníc s Ukrajinou.